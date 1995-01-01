О судействе в дерби много спорят. Был ли пенальти на Дивееве? А удаление Понсе – справедливо?

А вы как думаете?

В четвертьфинале Кубка России «Спартак» выиграл 3:2 у ЦСКА в овертайме. «Спартак» вел в два мяча в первом тайме, потом пропустил дважды, команды доиграли до овертайма, и победный гол забил Ларссон.

«Спартак» вышел в полуфинал, где сыграет с «Зенитом». Даже сейчас после его победы судейство обсуждают активно. Ох, что было бы при поражении! Потому что два ключевых спорных момента трактовались не в пользу «Спартака».

Слишком мелкие поводы мы не рассматриваем, основная претензия к судье Сергею Иванову и его бригаде со стороны спартаковцев – момент с неназначением пенальти на Дивееве и удаление Понсе.

Сначала эпизод с Дивеевым. В добавленное к основному время мяч попадает в руку защитнику ЦСКА в его штрафной площади.

Момент в динамике:

Весной прошлого года немецкое издание Bild обсуждало изменения в правилах, которые коснутся игры рукой. Журналисты изобразили это в виде циферблата, разделив положения рук на несколько зон.

Тут просто.

Зона между 9 и 3 – нарушение (если нет естественного движения руки как при прыжке или падении);

– нарушение (если нет естественного движения руки как при прыжке или падении); Зона между 8 и 4 – не нарушение (если руки в естественном положении);

– не нарушение (если руки в естественном положении); Зоны 3-4 и 9-8 – момент на усмотрение арбитра.

Положение руки Дивеева вроде бы соответствует последней зоне (9-8), с другой стороны – была ли она в естественном положении? В общем, судья Иванов рассудил, что это не пенальти, а обращаться к помощи ВАР не стал.

Второй момент. У Понсе уже была желтая карточка за фол на Акинфееве. Вторую аргентинцу вывесили на 103-й минуте и удалили с поля. Он боролся за верховой мяч, локтем попал Карпову в живот, но тот схватился за лицо и шею.

Движение в область тела Карпова было.

Куда Понсе попадает Карпову – понятно. Точно не в шею или лицо.

Момент в динамике:

Причем Иванов удалил Понсе спустя почти полминуты после того как показал вторую желтую карточку. Безусловно, нарушение было. Но тянуло ли оно на желтую?

С Сергеем Ивановым у «Спартака» никак не складывается. В чемпионском сезоне на него клуб сильно жаловался после поражения 2:4 в Санкт-Петербурге – тогда при счете 2:3 Кришито не удалили за нарушение на Промесе, не зафиксировали даже фол, и в ответной атаке «Зенит» заработал пенальти, с которого окончательно решил исход матча.