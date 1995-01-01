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    О судействе в дерби много спорят. Был ли пенальти на Дивееве? А удаление Понсе – справедливо?


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    Голосов: 0
    Сегодня, 00:55
    А вы как думаете?

    В четвертьфинале Кубка России «Спартак» выиграл 3:2 у ЦСКА в овертайме. «Спартак» вел в два мяча в первом тайме, потом пропустил дважды, команды доиграли до овертайма, и победный гол забил Ларссон.

    «Спартак» вышел в полуфинал, где сыграет с «Зенитом». Даже сейчас после его победы судейство обсуждают активно. Ох, что было бы при поражении! Потому что два ключевых спорных момента трактовались не в пользу «Спартака».

    Слишком мелкие поводы мы не рассматриваем, основная претензия к судье Сергею Иванову и его бригаде со стороны спартаковцев – момент с неназначением пенальти на Дивееве и удаление Понсе.

    Сначала эпизод с Дивеевым. В добавленное к основному время мяч попадает в руку защитнику ЦСКА в его штрафной площади.

    Момент в динамике:

    Весной прошлого года немецкое издание Bild обсуждало изменения в правилах, которые коснутся игры рукой. Журналисты изобразили это в виде циферблата, разделив положения рук на несколько зон.

    Тут просто.

    • Зона между 9 и 3 – нарушение (если нет естественного движения руки как при прыжке или падении);
    • Зона между 8 и 4 – не нарушение (если руки в естественном положении);
    • Зоны 3-4 и 9-8 – момент на усмотрение арбитра.

    Положение руки Дивеева вроде бы соответствует последней зоне (9-8), с другой стороны – была ли она в естественном положении? В общем, судья Иванов рассудил, что это не пенальти, а обращаться к помощи ВАР не стал.

    Второй момент. У Понсе уже была желтая карточка за фол на Акинфееве. Вторую аргентинцу вывесили на 103-й минуте и удалили с поля. Он боролся за верховой мяч, локтем попал Карпову в живот, но тот схватился за лицо и шею.

    Движение в область тела Карпова было.

    Куда Понсе попадает Карпову – понятно. Точно не в шею или лицо.

    Момент в динамике:

    Причем Иванов удалил Понсе спустя почти полминуты после того как показал вторую желтую карточку. Безусловно, нарушение было. Но тянуло ли оно на желтую?

    С Сергеем Ивановым у «Спартака» никак не складывается. В чемпионском сезоне на него клуб сильно жаловался после поражения 2:4 в Санкт-Петербурге – тогда при счете 2:3 Кришито не удалили за нарушение на Промесе, не зафиксировали даже фол, и в ответной атаке «Зенит» заработал пенальти, с которого окончательно решил исход матча.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Спартак», Скриншоты с ютуб-канала «Матч ТВ»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2353

      Томик 8 секунд назад

      Хрен с ним, с пенальти. Как сын говорит: "Они и сами не понимают за что ставить, а за что нет". А вот свистел в одну сторону, мерзавец. Если за это Понсе удалять, то пол команды надо было у ЦСКА выгнать, в таком случае. Уж Набабкин с симулянтом должны из подтрибунки досматривать, так это точно. Как можно за то, что мерзкий любитель чужих мамок завалил уходящего от него с Васиным Ларссона руками, не дать штрафной? ХОТЯ БЫ. А ведь должен был дать вторую жёлтую(там уже четвёртая должна была быть) и выгнать нахер.

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      Рейтинг: +916

      kvm 12 минут назад

      на конской зарплате судьишка...

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