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Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет без зрителей 8 марта

5 марта 2020, 20:59
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Стала известна дата проведения перенесенного матча Серии А между «Ювентусом» и «Интером». Команды встретятся 8 марта без зрителей.

В этот же день «Милан» сыграет с «Дженоа». Последующее расписание матчей будет также изменено в связи с переносами из-за карантина по коронавирусу.

  • Как минимум до апреля все матчи Серии А будут проходить без зрителей.
  • По всему миру из-за коронавируса умерло более 2000 человек.
  • Заболевание диагностировали у Томаса Каленберга.

Источник: официальный сайт «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Интер
Комментарии (1)
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serppion
1583485585
Футбол без зрителей - для кого, зачем? Хуже только футбол без футболистов.
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