Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет без зрителей 8 марта

Стала известна дата проведения перенесенного матча Серии А между «Ювентусом» и «Интером». Команды встретятся 8 марта без зрителей.
В этот же день «Милан» сыграет с «Дженоа». Последующее расписание матчей будет также изменено в связи с переносами из-за карантина по коронавирусу.
- Как минимум до апреля все матчи Серии А будут проходить без зрителей.
- По всему миру из-за коронавируса умерло более 2000 человек.
- Заболевание диагностировали у Томаса Каленберга.
Источник: официальный сайт «Ювентуса»