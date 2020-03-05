Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет без зрителей 8 марта

Стала известна дата проведения перенесенного матча Серии А между «Ювентусом» и «Интером». Команды встретятся 8 марта без зрителей.

В этот же день «Милан» сыграет с «Дженоа». Последующее расписание матчей будет также изменено в связи с переносами из-за карантина по коронавирусу.