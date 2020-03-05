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    Кокорин: «Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело. Нужен хороший вариант»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своих планах на будущее.

    — Сейчас тебе 29 лет. Какие у тебя амбиции в футболе?

    — В футбол поиграть. Как раз сейчас этап интересный. Я здесь спокойно играю в футбол, набираю форму, а дальше у меня заканчивается контракт. Поэтому амбиции у меня такие: играть в футбол, отсюда попасть на чемпионат Европы, я об этом говорил. Я думаю, если вернусь на свой уровень, то все должно быть нормально. А так — будем смотреть.

    — Федя Смолов поехал в 30 лет в не самую сильную команду, всех удивил. Готов ли ты так удивить всех? Есть ли такая мечта, попробовать себя там?

    — Я никогда не общался на эту тему — у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в свое время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко. Сейчас так сложилось, что мне стало писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело.

    — «Сельта» — это нормально или «непонятно куда»?

    — Это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барсы» — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче.

    • Кокорин будет выступать за «Сочи» до конца сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает этим летом.

    Орлов: «Убежден, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контакт по окончании сезона»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1390

      serhio80 36 минут назад

      Саша, послушай шнура, дорожную)

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      Рейтинг: +1105

      Karpathian 40 минут назад

      в Магадан уехать

      0
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      Рейтинг: +5133

      paracetamol 51 минуту назад

      Европа, Европа... Ты здесь себя покажи! По последнему матчу - не понял кто ты. Но явно не Салах.

      1
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      Рейтинг: +1974

      кошмарик 1 час назад

      а чо? кокошка ждет приглашения от Барсы или Реала? для него и условный Леганес будет выше крыши..

      1
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      Рейтинг: +539

      LAY394 > кошмарик 8 минут назад

      братан какой реал и барса??? он ждет приглос на кубок легенд в Россию!!!!

      0
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      Рейтинг: +1318

      alarm 1 час назад

      за рылов очень стыдно!

      3
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      Рейтинг: +4831

      серега кашин 1 час назад

      хороший клуб надо заслужить а если играть за огромные миллионы из-за лимита конечно никуда не охота ехать где место в основе достается потом и кровью

      0
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      Рейтинг: +1793

      swot1205 1 час назад

      какой хороший вариант. тебе тридцатка, твой уровень ничем не подтвержден даже в ЧР. Хороший вариант.....ахаха....юморист. твоё время прошло, уезжать за рубеж за титулами и развиваться нужно как условные сербы, словаки в 19-20 лет и там доказывать что ты чего-то стоишь. Но зачем ехать в 20 лет в европу играть за середняка или аутсайдера за 200-300 тысяч евро, если дома ты дитя лимита, можешь не играя в основе кататься на машинах за десятки миллионов рублей, раз в год забил два условному Амкару и получать за это 2-5 мультов евро и главное конкуренции просто никакой. На хер им не нужна европа в 20 лет, но самое печальное они там в 30 уже тоже никому не нужны. лимит убивает наш футбол, нет у Кокориных стимула развиваться и уезжать в сильный чемпионат. Когда денег не было в ЧР вот Карпин, Мостовой, Канчельскис играли в европе и внесли себя в историю своих клубов, некоторым вообще памятники поставили...подводя итоги наши игроки дно в большем своем количестве и чемпионат печалька, так как в еврокубках нас возят даже посредственные команды, но у них практика в их более сильных чемпионатах. Ну и да, пока у нас будут проекты типа Сочи, нам кизда...

      4
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      Рейтинг: +370

      FROL001 1 час назад

      Если Зенит возьмет будет тебе счастье. Пару раз в сезон хряков погоняешь.

      8
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      Рейтинг: +1793

      swot1205 > FROL001 1 час назад

      без миллионных зарплат игрокам и на трансферы максимум кого они могут погонять это своего "гуся"

      0
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      Рейтинг: +13628

      bset 1 час назад

      Ну сравнил. Европейский чемпионат, где ты выигрываешь за счет конкуренции, и Зенит, где по указки сверху тебя задвигают куда подальше. И это ты называешь "чуть-чуть лучше"?

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