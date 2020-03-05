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  • Кокорин: «Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело. Нужен хороший вариант»

Кокорин: «Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело. Нужен хороший вариант»

5 марта 2020, 16:54
24

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своих планах на будущее.

— Сейчас тебе 29 лет. Какие у тебя амбиции в футболе?

— В футбол поиграть. Как раз сейчас этап интересный. Я здесь спокойно играю в футбол, набираю форму, а дальше у меня заканчивается контракт. Поэтому амбиции у меня такие: играть в футбол, отсюда попасть на чемпионат Европы, я об этом говорил. Я думаю, если вернусь на свой уровень, то все должно быть нормально. А так — будем смотреть.

— Федя Смолов поехал в 30 лет в не самую сильную команду, всех удивил. Готов ли ты так удивить всех? Есть ли такая мечта, попробовать себя там?

— Я никогда не общался на эту тему — у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в свое время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко. Сейчас так сложилось, что мне стало писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело.

— «Сельта» — это нормально или «непонятно куда»?

— Это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барсы» — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче.

  • Кокорин будет выступать за «Сочи» до конца сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает этим летом.

Орлов: «Убежден, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контакт по окончании сезона»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (24)
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bset
1583416604
Ну сравнил. Европейский чемпионат, где ты выигрываешь за счет конкуренции, и Зенит, где по указки сверху тебя задвигают куда подальше. И это ты называешь "чуть-чуть лучше"?
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swot1205
1583417141
какой хороший вариант. тебе тридцатка, твой уровень ничем не подтвержден даже в ЧР. Хороший вариант.....ахаха....юморист. твоё время прошло, уезжать за рубеж за титулами и развиваться нужно как условные сербы, словаки в 19-20 лет и там доказывать что ты чего-то стоишь. Но зачем ехать в 20 лет в европу играть за середняка или аутсайдера за 200-300 тысяч евро, если дома ты дитя лимита, можешь не играя в основе кататься на машинах за десятки миллионов рублей, раз в год забил два условному Амкару и получать за это 2-5 мультов евро и главное конкуренции просто никакой. На хер им не нужна европа в 20 лет, но самое печальное они там в 30 уже тоже никому не нужны. лимит убивает наш футбол, нет у Кокориных стимула развиваться и уезжать в сильный чемпионат. Когда денег не было в ЧР вот Карпин, Мостовой, Канчельскис играли в европе и внесли себя в историю своих клубов, некоторым вообще памятники поставили...подводя итоги наши игроки дно в большем своем количестве и чемпионат печалька, так как в еврокубках нас возят даже посредственные команды, но у них практика в их более сильных чемпионатах. Ну и да, пока у нас будут проекты типа Сочи, нам кизда...
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mihail200606
1583423075
Уже 29..и в нормальный вариант уже не уйдешь.. Сельта, какой нибудь халл, что нибудь типа такого только..
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Ганнибал Лектор
1583424827
удачи тебе, Саша! Надеюсь, разум победит и ты еще пофееришь в Лиге чемпионов в цветах Зенита!
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Бриг
1583425443
Молодость перспективная прошла уже и транжирить оставшееся время на драки и отсидки - это такая глупость. И мечты о хороших зарубежных клубах на этом фоне - тоже.
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Maxi_7
1583425614
В 30 после отсидки лучший вариант - Сочи...
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ROSTOV SUPER
1583430591
Ну да , у тебя не было агента , не было людей , которые подсказали бы тебе самое главное , что у тебя нет мозгов !
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Январь 59
1583434772
Вполне разумный ответ. Ехать в Сельту, да это вариант поиграть против Барсы или Реала, но уж лучше в Зените бороться за медали, чем в Сельте за выживание. Согласен. И никого ни чем Смолов не удивил. Решил под конец карьеры выбить себе вид на жительство в Испании. Пока что всего один гол, чему тут удивляться.
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Владислав Vlad
1583477681
Кокоша льстит Смолову.))) Сельта - дно. И говорить словами комментаторов СрачТВ, что типа вот можно против Реала и Барсы сыграть, глупо. А потом ещё гордиться, что забил Реалу, причём проиграв матч. Да футболисты Реала даже помнить не будут тот матч, а уж тем более кто им забил)))
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zigbert
1583493251
Если не проявит себя в Сочи то и в Зенит может не попасть.
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