Кокорин: «Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело. Нужен хороший вариант»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своих планах на будущее.

— Сейчас тебе 29 лет. Какие у тебя амбиции в футболе?

— В футбол поиграть. Как раз сейчас этап интересный. Я здесь спокойно играю в футбол, набираю форму, а дальше у меня заканчивается контракт. Поэтому амбиции у меня такие: играть в футбол, отсюда попасть на чемпионат Европы, я об этом говорил. Я думаю, если вернусь на свой уровень, то все должно быть нормально. А так — будем смотреть.

— Федя Смолов поехал в 30 лет в не самую сильную команду, всех удивил. Готов ли ты так удивить всех? Есть ли такая мечта, попробовать себя там?

— Я никогда не общался на эту тему — у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в свое время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко. Сейчас так сложилось, что мне стало писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело.

— «Сельта» — это нормально или «непонятно куда»?

— Это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барсы» — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче.

Кокорин будет выступать за «Сочи» до конца сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает этим летом.

Орлов: «Убежден, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контакт по окончании сезона»