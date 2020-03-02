Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Убежден, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контакт по окончании сезона»

Орлов: «Убежден, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контакт по окончании сезона»

2 марта 2020, 12:57
16

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин продолжит играть за «Зенит» по окончании нынешнего сезона.

  • Сейчас форвард выступает на правах аренды за «Сочи».
  • Его контракт с петербуржцами истекает летом.

— Кто думал, что Дзюба и Азмун получат травмы перед матчем с «Локомотивом»? Если бы это предвидели, наверное, Кокорина оставили бы. Но сейчас у «Зенита» нет Лиги чемпионов. Кокорин нужен для Лиги чемпионов. Считали, что клуб и так справится. Да он и справится! «Локомотиву» же не проиграли. На Кокорина, я убежден, рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контакт по окончании сезона. Иначе он уйдет — он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.

— Он не обидится на «Зенит»?

— А чему ему обижаться?

— Хотел остаться в команде, и Семак этого хотел.

— Ну он профессионал, ему надо играть в футбол, попадать в сборную России. Потом будет сам решать свою судьбу. Хотя это лучше у него спрашивать.

  • Вчера Кокорин дебютировал за «Сочи» в матче РПЛ против «Арсенала» (1:2) и забил гол.
  • Он не играл в официальных матчах с осени 2018 года.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1583143729
Глупости говорит. Не Зенит его в Сочи выпихивал.Стулом стукнутых это рук дело
Ответить
altezzik
1583145275
С одной стороны поступили плохо с Кокориным, с другой стороны а что он хотел? Сам виноват, натворил делов, могли вообще отлучить от футбола. Аппетит приходит во время еды. Наверняка, сидя в тюрьме, Кокорин мечтал хотя бы о Сочи. Но когда вышел, сразу захотел новый контракт в Зените.
Ответить
Garrincha58
1583146444
надоела эта санта барбара про Коко
Ответить
Derzkiy1
1583147059
Орлов это дед который кроме Зенита никакой клуб в стране не знает ??? Всем посрать где будет Кокорин играть ! От него толку нету , весь свой талант пробазарил уже давно , у нас много интересных молодых футболистов есть , про них бы лучше сказали
Ответить
Rus9I
1583147288
Есть он останется в Зените, грош цена, такому футболисту. Можно сразу завязывать с футболом. Если у него останется хотя бы капля собственного достоинства, то поедет в Европу как свободный агент. В какую нибудь Испанию. А там можно 2-3 года поиграть, и обратно в Зеню, на заработки, если возьмут)
Ответить
Sanches65
1583150526
И что в пустые ворота будет попадать?
Ответить
bset
1583155817
Зенит предложит Кокорину хороший контракт, но сверху играть за Зенит не дадут. Будет сидеть и зарплату получать за просто так. Наши с вами налоги себе могут это позволить.
Ответить
Бухбух
1583156027
За такой промах года хороший контракт не предложат. И вообще, если бы не лимит, колесил бы щас Кокорин где-нибудь в Казахстане, либо в ФНЛ.
Ответить
Сильвербой
1583157556
Смотрю как этого дегенерата обсасывают со всех сторон и удивляюсь, как у вас языки не болят!?
Ответить
Hektor 84
1583159550
Что несет этот старичок? Для какой лиги чемпионов? Он арсеналу тульскому в пустые выше бьет. Пару лет еще и поедет за сборную России на кубок Легенд)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+