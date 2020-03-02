Орлов: «Убежден, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контакт по окончании сезона»

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин продолжит играть за «Зенит» по окончании нынешнего сезона.
- Сейчас форвард выступает на правах аренды за «Сочи».
- Его контракт с петербуржцами истекает летом.
— Кто думал, что Дзюба и Азмун получат травмы перед матчем с «Локомотивом»? Если бы это предвидели, наверное, Кокорина оставили бы. Но сейчас у «Зенита» нет Лиги чемпионов. Кокорин нужен для Лиги чемпионов. Считали, что клуб и так справится. Да он и справится! «Локомотиву» же не проиграли. На Кокорина, я убежден, рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контакт по окончании сезона. Иначе он уйдет — он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.
— Он не обидится на «Зенит»?
— А чему ему обижаться?
— Хотел остаться в команде, и Семак этого хотел.
— Ну он профессионал, ему надо играть в футбол, попадать в сборную России. Потом будет сам решать свою судьбу. Хотя это лучше у него спрашивать.
- Вчера Кокорин дебютировал за «Сочи» в матче РПЛ против «Арсенала» (1:2) и забил гол.
- Он не играл в официальных матчах с осени 2018 года.