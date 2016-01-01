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    Орлов: «Убежден, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контакт по окончании сезона»

    Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин продолжит играть за «Зенит» по окончании нынешнего сезона.

    • Сейчас форвард выступает на правах аренды за «Сочи».
    • Его контракт с петербуржцами истекает летом.

    — Кто думал, что Дзюба и Азмун получат травмы перед матчем с «Локомотивом»? Если бы это предвидели, наверное, Кокорина оставили бы. Но сейчас у «Зенита» нет Лиги чемпионов. Кокорин нужен для Лиги чемпионов. Считали, что клуб и так справится. Да он и справится! «Локомотиву» же не проиграли. На Кокорина, я убежден, рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контакт по окончании сезона. Иначе он уйдет — он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.

    — Он не обидится на «Зенит»?

    — А чему ему обижаться?

    — Хотел остаться в команде, и Семак этого хотел.

    — Ну он профессионал, ему надо играть в футбол, попадать в сборную России. Потом будет сам решать свою судьбу. Хотя это лучше у него спрашивать.

    • Вчера Кокорин дебютировал за «Сочи» в матче РПЛ против «Арсенала» (1:2) и забил гол.
    • Он не играл в официальных матчах с осени 2018 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии15
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      Рейтинг: +322

      Sanches65 13 минут назад

      И что в пустые ворота будет попадать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4576

      Владислав Vlad 15 минут назад

      г-н Орлов, Кокорин забил не лондонскому Арсеналу.)))
      Кокорин ещё и двух матчей не сыграл, а вы его уже обратно в Зенит сватаете.)))

      0
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      Рейтинг: +702

      Rus9I 1 час назад

      Есть он останется в Зените, грош цена, такому футболисту. Можно сразу завязывать с футболом.

      Если у него останется хотя бы капля собственного достоинства, то поедет в Европу как свободный агент. В какую нибудь Испанию. А там можно 2-3 года поиграть, и обратно в Зеню, на заработки, если возьмут)

      -1
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      Рейтинг: +2156

      Derzkiy1 1 час назад

      Орлов это дед который кроме Зенита никакой клуб в стране не знает ??? Всем посрать где будет Кокорин играть ! От него толку нету , весь свой талант пробазарил уже давно , у нас много интересных молодых футболистов есть , про них бы лучше сказали

      3
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      Рейтинг: +10093

      Garrincha58 1 час назад

      надоела эта санта барбара про Коко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3962

      TOL47 1 час назад

      надо посмотреть как играть будет, если без косяков то предложат и штрафы забьют , за косяки.

      0
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      Рейтинг: +1242

      altezzik 1 час назад

      С одной стороны поступили плохо с Кокориным, с другой стороны а что он хотел? Сам виноват, натворил делов, могли вообще отлучить от футбола. Аппетит приходит во время еды. Наверняка, сидя в тюрьме, Кокорин мечтал хотя бы о Сочи. Но когда вышел, сразу захотел новый контракт в Зените.

      1
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      Рейтинг: +299

      FROL001 2 часа назад

      Все будет зависить от Пака. У которого высокопоставленные чиновники могут отдавать приказы самому Миллеру.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1803

      Борат 2 часа назад

      я убеждён, что спартак предложит хороший контракт лапочкину и вилкову !
      гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: -3848

      gosproektikabinet > Борат 2 часа назад

      вилкофф лига это для синитки твоей

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1803

      Борат > gosproektikabinet 1 час назад

      петушок, т.е. лапочкина ты не отрицаешь?
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +563

      SEREGA 64 > Борат 1 час назад

      УРЮК ТЕБЯ СПАРТАК В СРАКУ ЧТО ЛИ ТРАХАЕТ НЕ МОЖЕШЬ БЕЗ СПАРТАКА ДЕБИЛ ТУПАРЫЛЫЙ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      SEREGA 64 > Борат 1 час назад

      ШЛЮХА ЗЕНИТОВСКАЯ

      1
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      ...
      Рейтинг: +1803

      Борат > SEREGA 64 53 минуты назад

      ты не кричи на меня, раб-мужеложец !
      меня ваши aнaльные игры не интересуют !
      гы-гы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2135

      Давид59 2 часа назад

      Глупости говорит. Не Зенит его в Сочи выпихивал.Стулом стукнутых это рук дело

      4
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