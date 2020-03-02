Орлов: «Убежден, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контакт по окончании сезона»

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий Александр Кокорин продолжит играть за «Зенит» по окончании нынешнего сезона.

Сейчас форвард выступает на правах аренды за «Сочи».

Его контракт с петербуржцами истекает летом.

— Кто думал, что Дзюба и Азмун получат травмы перед матчем с «Локомотивом»? Если бы это предвидели, наверное, Кокорина оставили бы. Но сейчас у «Зенита» нет Лиги чемпионов. Кокорин нужен для Лиги чемпионов. Считали, что клуб и так справится. Да он и справится! «Локомотиву» же не проиграли. На Кокорина, я убежден, рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контакт по окончании сезона. Иначе он уйдет — он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.

— Он не обидится на «Зенит»?

— А чему ему обижаться?

— Хотел остаться в команде, и Семак этого хотел.

— Ну он профессионал, ему надо играть в футбол, попадать в сборную России. Потом будет сам решать свою судьбу. Хотя это лучше у него спрашивать.