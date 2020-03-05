Daily Mail: УЕФА намерен проводить летнюю Лигу чемпионов на базе Международного кубка чемпионов

УЕФА намерен проводить под своей эгидой еще один турнир. Руководители организации уже связались с устроителями ежегодного летнего товарищеского Международного кубка чемпионов и намерены совместно преобразовать его в летнюю Лигу чемпионов.

Как пишет Daily Mail, в турнире будет групповая стадия и плей-офф. Участие в нем смогут принять и южноамериканские клубы. Первый розыгрыш планируется провести в следующем году.