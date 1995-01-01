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    Daily Mail: УЕФА намерен проводить летнюю Лигу чемпионов на базе Международного кубка чемпионов

    УЕФА намерен проводить под своей эгидой еще один турнир. Руководители организации уже связались с устроителями ежегодного летнего товарищеского Международного кубка чемпионов и намерены совместно преобразовать его в летнюю Лигу чемпионов.

    Как пишет Daily Mail, в турнире будет групповая стадия и плей-офф. Участие в нем смогут принять и южноамериканские клубы. Первый розыгрыш планируется провести в следующем году.

    • С проектом летней Лиги чемпионов ознакомились английские клубы.
    • Действующий обладатель Международного кубка чемпионов – «Бенфика».
    • Турнир проводится с 2013 года.

    Источник: Daily Mail

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