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  • Daily Mail: УЕФА намерен проводить летнюю Лигу чемпионов на базе Международного кубка чемпионов

Daily Mail: УЕФА намерен проводить летнюю Лигу чемпионов на базе Международного кубка чемпионов

5 марта 2020, 20:14
3

УЕФА намерен проводить под своей эгидой еще один турнир. Руководители организации уже связались с устроителями ежегодного летнего товарищеского Международного кубка чемпионов и намерены совместно преобразовать его в летнюю Лигу чемпионов.

Как пишет Daily Mail, в турнире будет групповая стадия и плей-офф. Участие в нем смогут принять и южноамериканские клубы. Первый розыгрыш планируется провести в следующем году.

  • С проектом летней Лиги чемпионов ознакомились английские клубы.
  • Действующий обладатель Международного кубка чемпионов – «Бенфика».
  • Турнир проводится с 2013 года.

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов
Комментарии (3)
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DeStar
1583441648
трох бред. А футболистов должен быть отдых, и неважно что там и зп большие, и единственный отдых у них это немного зимой, и лето, да и у топ клубов там всего то месяца 2? или сколько? июнь да июль ,в августе уже суперкубки и прочее, да и плюс товарищеские турниры, зачем делать турнир еще один летом? у него будет 2 дороги, либо он будет нахрен никому не нужен и будет сливаться и играться резервами, что не будет отражать реальную силу клубов и интерес, ну а если в него влить даже кучу бабла на призовые игроки тупо 3ae6утся. Но будет первый вариант... Футбола хочется много, но мера есть, и так всякие лиги наций бредом попахивают...
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Hektor 84
1583513147
Бредовая идея
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