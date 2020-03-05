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Семин дисквалифицирован на один матч за конфликт с судьями

5 марта 2020, 14:06
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин избежал дополнительного наказания за матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«У Юрия Семина были две желтые — это автоматическая дисквалификация на один матч. Со стороны тренера «Локомотива» не было зафиксировано ни нецензурной лексики, ни каких-то иных действий», – сказал Григорьянц.

  • Семин был удален в середине первого тайма.
  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе Евгением Турбиным.

Губерниев: «Матч «Зенит» – «Локомотив» запомнился отборными матюгами прославленного Семина. Он не знает, что футбол дети смотрят?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий Григорьянц Артур
Комментарии (4)
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BRO_football
1583409277
А Григорьянц, случаем, не хочет рассмотреть эпизод матча Спартак - ЦСКА, когда болельщики красно-белых кричали на весь стадион "Е**ть коней", что отчётливо было слышно на телетрансляции?
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DOCTOR PENALTY
1583412112
Палыч жёг, Палыч жжёт, Палыч будет жечь!!!
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мы_не_рабы
1583416607
« Со стороны тренера «Локомотива» не было зафиксировано ни нецензурной лексики, ни каких-то иных действий», – сказал Григорьянц. А за что же тогда "жёлтые" и удаление? Или теперь любое обращение к арбитру - "жёлтая"?
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