Семин дисквалифицирован на один матч за конфликт с судьями

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин избежал дополнительного наказания за матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«У Юрия Семина были две желтые — это автоматическая дисквалификация на один матч. Со стороны тренера «Локомотива» не было зафиксировано ни нецензурной лексики, ни каких-то иных действий», – сказал Григорьянц.

Семин был удален в середине первого тайма.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе Евгением Турбиным.

Губерниев: «Матч «Зенит» – «Локомотив» запомнился отборными матюгами прославленного Семина. Он не знает, что футбол дети смотрят?»