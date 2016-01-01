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    Семин дисквалифицирован на один матч за конфликт с судьями

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин избежал дополнительного наказания за матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    «У Юрия Семина были две желтые — это автоматическая дисквалификация на один матч. Со стороны тренера «Локомотива» не было зафиксировано ни нецензурной лексики, ни каких-то иных действий», – сказал Григорьянц.

    • Семин был удален в середине первого тайма.
    • Матч обслуживала бригада арбитров во главе Евгением Турбиным.

    Губерниев: «Матч «Зенит» – «Локомотив» запомнился отборными матюгами прославленного Семина. Он не знает, что футбол дети смотрят?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15719

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Палыч жёг, Палыч жжёт, Палыч будет жечь!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7399

      BRO_football 1 час назад

      А Григорьянц, случаем, не хочет рассмотреть эпизод матча Спартак - ЦСКА, когда болельщики красно-белых кричали на весь стадион "Е**ть коней", что отчётливо было слышно на телетрансляции?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1851

      Борат 2 часа назад

      пора палычу на отдых, в марбелью, кушать щёчки тунца !
      гыгы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +8514

      parevg > Борат 1 час назад

      А тебе в дурку. ха-ха

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +415

      Cleaner > parevg 29 минут назад

      Похоже, он оттуда и пишет. )

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