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    Губерниев: «Матч «Зенит» – «Локомотив» запомнился отборными матюгами прославленного Семина. Он не знает, что футбол дети смотрят?»

    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев обратил внимание на поведение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Специалиста удалили.

    «Посмотрел матч «Локомотив» — «Зенит»! Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника «железнодорожников»! Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят?» – написал Губерниев.

    • В прошлом году журналист был против награждения Семина призом лучшему тренеру года.
    • По словам Семина, он не допустил грубых высказываний в Санкт-Петербурге.
    • Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Турбиным.

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    29.02.2020 22:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2030

      absent32 1 час назад

      иди попугай на биатлон!

      0
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      Рейтинг: +15662

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кто бы говорил! Сам пьяный в жопу биатлон комментируешь, чуть с балкона не упал.*****!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +989

      Romantic2010 1 час назад

      А чего он не вспомнил про свои реплики в прямом эфире про Малафеева...Аля...У нас чемпионат европы на носу,а у нас говно на воротах стоит.....Запамятовал бедолага)))

      2
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      Рейтинг: +661

      Сергей Александрович 1 час назад

      Господин Губернией решил напомнить о себе

      2
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