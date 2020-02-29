Губерниев: «Матч «Зенит» – «Локомотив» запомнился отборными матюгами прославленного Семина. Он не знает, что футбол дети смотрят?»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев обратил внимание на поведение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Специалиста удалили.

«Посмотрел матч «Локомотив» — «Зенит»! Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника «железнодорожников»! Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят?» – написал Губерниев.