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  • Губерниев: «Матч «Зенит» – «Локомотив» запомнился отборными матюгами прославленного Семина. Он не знает, что футбол дети смотрят?»

Губерниев: «Матч «Зенит» – «Локомотив» запомнился отборными матюгами прославленного Семина. Он не знает, что футбол дети смотрят?»

29 февраля 2020, 22:53
21

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев обратил внимание на поведение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Специалиста удалили.

«Посмотрел матч «Локомотив» — «Зенит»! Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника «железнодорожников»! Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят?» – написал Губерниев.

  • В прошлом году журналист был против награждения Семина призом лучшему тренеру года.
  • По словам Семина, он не допустил грубых высказываний в Санкт-Петербурге.
  • Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Турбиным.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семин Юрий
Комментарии (21)
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Сергей Александрович
1583007841
Господин Губернией решил напомнить о себе
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Romantic2010
1583009286
А чего он не вспомнил про свои реплики в прямом эфире про Малафеева...Аля...У нас чемпионат европы на носу,а у нас говно на воротах стоит.....Запамятовал бедолага)))
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DOCTOR PENALTY
1583009731
Кто бы говорил! Сам пьяный в жопу биатлон комментируешь, чуть с балкона не упал.*****!
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absent32
1583009774
иди попугай на биатлон!
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Hektor 84
1583017784
Когда орет в прямом эфире как в сраку раненый и когда в футбольных эфирах задает тупые вопросы гостям программы не боится что дети у телеэкранов заразятся от него тупостью))))
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portero
1583018204
Вася Уткин хоть отжигает, а этот мелко дрищет.
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Nesterenko
1583028320
Спортбокс в 2011 тоже дети смотрели. На себя посмотри, козлина.
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Danish Dynamite
1583035508
Хоть маленько шарящий в футболе никогда не выдумал бы выражение "датский вратарь" применительно к плохому вратарю. Про "говно на воротах" молчу вообще. Как этот орангутанг вообще на футбол попал? Ему в Аншлаг с Кривым зеркалом дорога.
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Кнут Юхансон
1583040791
Этот недоумок ещё будет кого-то учить, лучше бы научился комментировать немного
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Сильвербой
1583041758
Свое говно малиной пахнет, а чужое за версту воняет!!! Ну и Семин конечно погорячился!
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