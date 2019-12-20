Губерниев: «Семин – тренер года в России? Голосовали серебряные олени»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Федерации спортивных журналистов России призвать Юрия Семина тренером года в стране.
Главный тренер «Локомотива» получил премию «Серебряная лань».
«Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали» — сообщил Губерниев.
- Семин в текущем году вывел «Локо» в Лигу чемпионов, но занял в группе последнее место.
- Московская команда занимает в РПЛ пятое место.
Источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева