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    Губерниев: «Семин – тренер года в России? Голосовали серебряные олени»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Федерации спортивных журналистов России призвать Юрия Семина тренером года в стране.

    Главный тренер «Локомотива» получил премию «Серебряная лань».

    «Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали» — сообщил Губерниев.

    • Семин в текущем году вывел «Локо» в Лигу чемпионов, но занял в группе последнее место.
    • Московская команда занимает в РПЛ пятое место.

    Источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии13
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      Рейтинг: +22359

      gol_kak_sokol 7 минут назад

      Почему не Кононов ?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3506

      Рубинище 42 минуты назад

      Тутберидзе вот тренер года. чемпионов воспитывает. а реплика Дзюбы к Сёмину подходит больше.

      0
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      Рейтинг: +1250

      Genz 1 час назад

      Семин фуфлыжник. Обасрать все матчи в лч и последние 8 матчей в рпл может только лузер и пьяница Семин. Его за руки тащат из кафе в Баковке. Голосовала единая Россия

      3
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      Рейтинг: +3462

      RotBerg 1 час назад

      Чмо редкое, но тут по делу

      0
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      Рейтинг: +1569

      РМЗ 1 час назад

      Дима , закрой пасть .

      1
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      Рейтинг: +1103

      solodealer 1 час назад

      Дима косит по дурака, каковым явно не является)))
      Ежу понятно, что футбол у нас - так себе...Но даже в таком футболе можно выявить "лучших по позициям")))
      Вот...Зюба у нас, например, "лучший футболист"..в РПЛ, конечно же..МЫ ВИДЕЛИ, КАК ЕГО ОБЫЧНЫЙ ЗАЩИТНИК ИЗ ЛЕПЦИГА ПРЕВРАТИЛ В НИЧТО...
      Палыч - лучший (футбольный) тренер? Да..вполне...с учётом всех прочих факторов...
      А почему не пловцы и синхронисты? ДА ПОТОМУ, ЧТО ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ!!!!!!
      И это ГОВНО лучше не трогать..ПУСТЬ, ХОТЬ, ПОДСОХНЕТ НЕМНОГО И ВОНЯТЬ ПЕРЕСТАНЕТ...

      0
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      Рейтинг: +1221

      Fin035 1 час назад

      Уважить старика перед уходом на заслуженный отдых, это достойно уважения! А таким....., как Губерниев этого не понять, не того склада ума!

      1
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      Рейтинг: +3528

      САДЫЧОК 1 час назад

      Губерниев хмырь !

      4
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      Рейтинг: +289

      Nintendo8800 2 часа назад

      губерниев чмо

      4
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      ...
      Рейтинг: +679

      Дима Цэ > Nintendo8800 2 часа назад

      чмо гнилое, это точно

      6
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      Рейтинг: +1270

      Давид59 2 часа назад

      Тут сказалась аудитория футбольной команды. Синхронистки, фехтовальщики и прочие пловцы не так на виду

      2
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      Рейтинг: +434

      dimar > Давид59 1 час назад

      да. это как с комментариями Гамовой по поводу мастеров спорта футболёрам)

      1
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      Рейтинг: +5813

      ilichkadr > dimar 1 час назад

      Заслуженных, но при этом минуя звание"мастер спорта".

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