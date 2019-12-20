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  • Губерниев: «Семин – тренер года в России? Голосовали серебряные олени»

Губерниев: «Семин – тренер года в России? Голосовали серебряные олени»

20 декабря 2019, 10:23
21

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Федерации спортивных журналистов России призвать Юрия Семина тренером года в стране.

Главный тренер «Локомотива» получил премию «Серебряная лань».

«Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали» — сообщил Губерниев.

  • Семин в текущем году вывел «Локо» в Лигу чемпионов, но занял в группе последнее место.
  • Московская команда занимает в РПЛ пятое место.

Источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (21)
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Nintendo8800
1576827519
губерниев чмо
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САДЫЧОК
1576829500
Губерниев хмырь !
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Fin035
1576829587
Уважить старика перед уходом на заслуженный отдых, это достойно уважения! А таким....., как Губерниев этого не понять, не того склада ума!
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РМЗ
1576829996
Дима , закрой пасть .
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Рубинище
1576833879
Тутберидзе вот тренер года. чемпионов воспитывает. а реплика Дзюбы к Сёмину подходит больше.
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Hektor 84
1576836776
Ну выбрали Семина и хРен с ним. Губерниев ты конченый быдлан и несешь вечно какой то бред. И я не пойму чего биатлонному комментатору лезть в футбольные новости, тем более проявлять свое хамство. Вот и комментируй свои лыжи. И не лезь. Специалист газпром тв.
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Кузьмич на трибуне
1576838803
Палыч первый раз сделал Локо из лифтеров чемпионом, после ухода Палыча, Локо стал обычным крепким середняком. Палыч вернулся и Локо третий сезон в лидерах. Какие могут быть претензии. Да в этом году концовочка пошла под откос, но Локо в числе претендентов на медали и в этом заслуга Палыча. А Губерниев всего лишь комментатор биатлона и хейтер вратаря сборной и не более того. Слушать его коменты в футболе ... Ой извините, нидай вам Бог такое услышать.
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serppion
1576847734
Разве Губерниев в чем-либо спортивном специалист? Точно уж не в синхронном плавании, просто плавании, легкой атлетике, гимнастике, фехтовании... Слушая его комментарии в биатлоне, я спешу переключить канал... Невоздержанный губошлеп с улыбкой слеповатого оленя запросто судит о футболе (в чем не смыслит!), об игровых видах спорта (где он полный ноль!), вешает заслуженным спортсменам ярлыки... По-моему, Губерниев - образец несоответствия профессии. Но, ведь гoвнo не тонет.
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nirita
1576853192
Губерния надо отстранить от всех репортажей в России. Тошнит от свиного рыла.
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O-Z
1576872386
Комментировал бы свой биатлон и не лез бы не в своё дело. Может и Сёмин и не тренер года, но ты олень пожизненный!) Посмотри в зеркало и оцени свой олений причесон!)
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