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    • Спортивные журналисты России признали Семина лучшим тренером года

    Спортивные журналисты России признали Семина лучшим тренером года

    Подведены итоги премии «Серебряная лань», проводимой под эгидой Федерации спортивных журналистов России. Награды в номинациях, разделенных по видам спорта, получали спортсмены и тренеры. В частности, лучшим теннисистом признали Даниила Медведева.

    Лучшим тренером стал Юрий Семин. Лучшей командой – сборная России по пляжному футболу. Премия проводится совместно с Олимпийским комитетом России.

    • Семин в текущем году вывел «Локомотив» в групповой этап Лиги чемпионов, но занял в нем последнее место.
    • Москвичи сейчас в РПЛ идут пятыми.
    • Семин тренирует с 1982 года.

    Источник: Федерация спортивных журналистов России

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    18.12.2019 10:50
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Yuriysss
    1576667006
    Тренер года в нашей стране надо отменить, потому что нет достойной кандидатуры!!!
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    dago41
    1576667466
    Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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    Владислав Vlad
    1576668126
    Странно, лучшая команда - Сборная РФ по ПЛЯЖНОМУ футболу, а лучшего тренера дают Сёмину, который вылетел из ЛЧ... По-ходу действительно - в знак уважения к возрасту.
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    amazonaws
    1576668675
    Поздравляем Палыча с заслуженной НАГРАДОЙ!! Равнение на Палыча!!!
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    RJM555
    1576669956
    Пожалуй.....пусть будет так
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    O-kolesov
    1576673071
    Огласите пожалуйста весь список журналистов.
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    evgevg13
    1576678654
    а почему не учитывали тренеров из ФНЛ и ПФЛ???
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    Пекарь21
    1576680810
    Ну тогда надо было и худшего выбирать! Правда из этой тройки кто хуже худшего тут вопрос: Семак, Кононов,Григорян?
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    Decorhome
    1576684599
    Палыч думаю заслужил
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    ologreds
    1694987692
    numo593726
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