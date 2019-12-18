Спортивные журналисты России признали Семина лучшим тренером года

Подведены итоги премии «Серебряная лань», проводимой под эгидой Федерации спортивных журналистов России. Награды в номинациях, разделенных по видам спорта, получали спортсмены и тренеры. В частности, лучшим теннисистом признали Даниила Медведева.

Лучшим тренером стал Юрий Семин. Лучшей командой – сборная России по пляжному футболу. Премия проводится совместно с Олимпийским комитетом России.