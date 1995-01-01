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    Билялетдинов: «Мойес требовал постоянно держать темп и агрессивный настрой. Семин мог засушить игру: 1:0 ведем, встали колом»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сравнил стиль работы Дэвида Мойеса и Юрия Семина. Они сейчас тренируют «Вест Хэм» и «Локомотив» соответственно.

    «Сравнить Мойеса и Семина? Это другой стиль, более британский. Есть система упертости команды. Домашний матч (не важно, кто против): это прессинг, это беготня, это толкотня, обязательно огромный объем работы. В этом есть упертость. Мы идем этой дорогой, дома по-другому играть не имеем права.

    На выезде делаем то же самое, но по команде сзади. Десять минут попрессинговали – откатились. Нужно было поддерживать темп, агрессивный настрой, это постоянно присутствовало.

    Семин мог засушить игру. То есть 1:0 ведем, нам никто не забьет. Встали колом – и ни одного момента не допустим», – сказал Билялетдинов.

    • Хавбек играл за «Эвертон» с 2009 по 2012 год.
    • Больше всего матчей в карьере Билялетдинов провел за «Локомотив».
    • Игрок брал бронзу Евро-2008.

    Источник: ютуб-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»

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