Билялетдинов: «Мойес требовал постоянно держать темп и агрессивный настрой. Семин мог засушить игру: 1:0 ведем, встали колом»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сравнил стиль работы Дэвида Мойеса и Юрия Семина. Они сейчас тренируют «Вест Хэм» и «Локомотив» соответственно.

«Сравнить Мойеса и Семина? Это другой стиль, более британский. Есть система упертости команды. Домашний матч (не важно, кто против): это прессинг, это беготня, это толкотня, обязательно огромный объем работы. В этом есть упертость. Мы идем этой дорогой, дома по-другому играть не имеем права.

На выезде делаем то же самое, но по команде сзади. Десять минут попрессинговали – откатились. Нужно было поддерживать темп, агрессивный настрой, это постоянно присутствовало.

Семин мог засушить игру. То есть 1:0 ведем, нам никто не забьет. Встали колом – и ни одного момента не допустим», – сказал Билялетдинов.