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  • Билялетдинов: «Мойес требовал постоянно держать темп и агрессивный настрой. Семин мог засушить игру: 1:0 ведем, встали колом»

Билялетдинов: «Мойес требовал постоянно держать темп и агрессивный настрой. Семин мог засушить игру: 1:0 ведем, встали колом»

5 марта 2020, 20:33

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сравнил стиль работы Дэвида Мойеса и Юрия Семина. Они сейчас тренируют «Вест Хэм» и «Локомотив» соответственно.

«Сравнить Мойеса и Семина? Это другой стиль, более британский. Есть система упертости команды. Домашний матч (не важно, кто против): это прессинг, это беготня, это толкотня, обязательно огромный объем работы. В этом есть упертость. Мы идем этой дорогой, дома по-другому играть не имеем права.

На выезде делаем то же самое, но по команде сзади. Десять минут попрессинговали – откатились. Нужно было поддерживать темп, агрессивный настрой, это постоянно присутствовало.

Семин мог засушить игру. То есть 1:0 ведем, нам никто не забьет. Встали колом – и ни одного момента не допустим», – сказал Билялетдинов.

  • Хавбек играл за «Эвертон» с 2009 по 2012 год.
  • Больше всего матчей в карьере Билялетдинов провел за «Локомотив».
  • Игрок брал бронзу Евро-2008.

Источник: ютуб-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Эвертон Вест Хэм Билялетдинов Динияр Мойес Дэвид Семин Юрий
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