Черчесов пообедал с Хиддинком перед жеребьeвкой Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел встречу с бывшим тренером национальной команды Гусом Хиддинком.
«Пообедали с Хиддинком перед жеребьeвкой», – написал Черчесов в инстаграме, прикрепив совместную фотографию с голландским специалистом.
- Жеребьевка группового этапа Лиги наций стартует в 20:00 по московскому времени.
- Хиддинк возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год.
- Черчесов работает с командой с августа 2016 года.
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Источник: Инстаграм Станислава Черчесова