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Черчесов пообедал с Хиддинком перед жеребьeвкой Лиги наций

3 марта 2020, 19:59
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел встречу с бывшим тренером национальной команды Гусом Хиддинком.

«Пообедали с Хиддинком перед жеребьeвкой», – написал Черчесов в инстаграме, прикрепив совместную фотографию с голландским специалистом.

  • Жеребьевка группового этапа Лиги наций стартует в 20:00 по московскому времени.
  • Хиддинк возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год.
  • Черчесов работает с командой с августа 2016 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Станислава Черчесова
Россия. Премьер-лига Россия Хиддинк Гус Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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JTherry
1583258562
«Пообедали с Хиддинком перед жеребьeвкой» ...а теперь меню праздничного обеда, плиз)))
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upiter622
1583260427
Великий везунчик Гус!))) https://www.youtube.com/watch?v=LMgNXBnn0UM
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Plyash
1583261056
Поменять бы Хиддинка на Черчесова,да на пару лет пораньше.
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loko-the_best
1583274491
Постарел Иваныч))
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