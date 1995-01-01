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    Черчесов пообедал с Хиддинком перед жеребьeвкой Лиги наций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел встречу с бывшим тренером национальной команды Гусом Хиддинком.

    «Пообедали с Хиддинком перед жеребьeвкой», – написал Черчесов в инстаграме, прикрепив совместную фотографию с голландским специалистом.

    • Жеребьевка группового этапа Лиги наций стартует в 20:00 по московскому времени.
    • Хиддинк возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год.
    • Черчесов работает с командой с августа 2016 года.

    text

    Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official) 3 Мар 2020 в 5:39 PST

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1326

      ZENIT****** 3 минуты назад

      Гуус Иванович принёс много хорошего в историю нашего нового,,,не путать со старыми нашими великолепными заслугами в футболе.Уважуха Гуусу.Есть,что вспомнить!

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