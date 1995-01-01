Черчесов пообедал с Хиддинком перед жеребьeвкой Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел встречу с бывшим тренером национальной команды Гусом Хиддинком.

«Пообедали с Хиддинком перед жеребьeвкой», – написал Черчесов в инстаграме, прикрепив совместную фотографию с голландским специалистом.

Жеребьевка группового этапа Лиги наций стартует в 20:00 по московскому времени.

Хиддинк возглавлял российскую сборную с 2006 по 2010 год.

Черчесов работает с командой с августа 2016 года.