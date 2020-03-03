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  • Медведев: «Зенит» усилит меры безопасности, чтобы никто не мог пробраться на гостевую трибуну»

Медведев: «Зенит» усилит меры безопасности, чтобы никто не мог пробраться на гостевую трибуну»

3 марта 2020, 16:35
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб примет меры после инцидента с болельщиком, произошедшим на матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«Главный виновник происшествия – это болельщик, который уже раньше попадал под запрет посещения матчей. Хочу подчеркнуть, что он не является членом фанатского движения, никакого отношения к «Виражу» он не имеет. Он ловко перебрался на козырек, который имеет ограниченную весовую нагрузку, поэтому бежать за ним и отлавливать его было опасно, потому что конструкция хрупкая и не предусмотрена для таких забегов.

Хочу отметить, что болельщики «Локомотива» очень организованно сдали его органам правопорядка. Дело болельщика будет рассмотрено, он задержан, суд определит степень наказания. Естественно, теперь у гостевой трибуны будут усилены меры безопасности, чтобы исключить такие инциденты и чтобы никто не мог пробраться туда с целью провокации. Это был поступок одного человека, остается только пожалеть, что это произошло, – сказал Медведев.

  • Ранее сообщалось, что фанаты «Локо» избили болельщика петербургской команды, который пытался украсть их флаг.

«Зенит» накажет лиц, допустивших драку фанатов на матче с «Локомотивом»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Медведев Александр
Комментарии (3)
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dim29
1583245626
моя хата с краю ничего не знаю(перевод такой,указаний сверху пока не было).
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Plyash
1583262364
А как же хвалёные камеры на трибунах?
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Hektor 84
1583263008
Борат признайся уже! Это ведь был ты.
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