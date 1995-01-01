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    Baza: в Москве введен план «А» по борьбе с коронавирусом. Отменены международные футбольные матчи

    В Москве введен план «А», разработанный властями из-за вспышки коронавирусной инфекции, пишет телеграм-канал Baza.

    «Итак, план «А», по словам источников в столичной мэрии, предполагал отмену всех спортивных международных турниров – то есть, например, крупных футбольных матчей или просто соревнований.

    28 февраля первый заместитель руководителя департамента спорта Москвы Светлана Бажанова подписала специальный приказ только для служебного пользования. Этот приказ привел в действие тот самый план «А». Действовать он будет до особого распоряжения. Отныне в Москве до отдельного указа запрещено проводить любые крупные международные турниры», – говорится в сообщении канала.

    По этой информации, план «Б» предполагает запрет на проведение любых массовых мероприятий в Москве. Его приведут в исполнение в случае, если распространение коронавирусной инфекции остановить не удастся.

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    • Ранее сообщалось, что сотрудник РФС Давид Беров заразился коронавирусом.
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    Сотрудник РФС Беров: «Кто-то из врачей говорит, что у меня положительные анализы на коронавирус, кто-то – что отрицательные»

    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4276

      Viper for CSKA 15 минут назад

      О, как чувствовали. Заблаговременно отовсюду вылетели. Молодцы какие, наше здоровье берегут.

      1
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      Рейтинг: +2036

      absent32 28 минут назад

      а о каких международных матчах идет речь?)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +5409

      Антибиотик > absent32 1 минуту назад

      Видимо речь не только о футболе.

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      Рейтинг: +201

      99-й 35 минут назад

      Так их до осени и так не будет

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