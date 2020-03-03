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  • Baza: в Москве введен план «А» по борьбе с коронавирусом. Отменены международные футбольные матчи

Baza: в Москве введен план «А» по борьбе с коронавирусом. Отменены международные футбольные матчи

3 марта 2020, 12:58
14

В Москве введен план «А», разработанный властями из-за вспышки коронавирусной инфекции, пишет телеграм-канал Baza.

«Итак, план «А», по словам источников в столичной мэрии, предполагал отмену всех спортивных международных турниров – то есть, например, крупных футбольных матчей или просто соревнований.

28 февраля первый заместитель руководителя департамента спорта Москвы Светлана Бажанова подписала специальный приказ только для служебного пользования. Этот приказ привел в действие тот самый план «А». Действовать он будет до особого распоряжения. Отныне в Москве до отдельного указа запрещено проводить любые крупные международные турниры», – говорится в сообщении канала.

По этой информации, план «Б» предполагает запрет на проведение любых массовых мероприятий в Москве. Его приведут в исполнение в случае, если распространение коронавирусной инфекции остановить не удастся.

  • Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве.
  • Ранее сообщалось, что сотрудник РФС Давид Беров заразился коронавирусом.
  • В Москве 6 июня должен состояться товарищеский матч сборных России и Сербии.

Сотрудник РФС Беров: «Кто-то из врачей говорит, что у меня положительные анализы на коронавирус, кто-то – что отрицательные»

Источник: телеграм-канал Baza
Россия
Комментарии (14)
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99-й
1583229634
Так их до осени и так не будет
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absent32
1583230080
а о каких международных матчах идет речь?)))
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Viper for CSKA
1583230853
О, как чувствовали. Заблаговременно отовсюду вылетели. Молодцы какие, наше здоровье берегут.
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klim2m
1583232687
Так просрали уже наши великие клубы все международные матчи, )))) или это с прицелом на будущее типа мыж вас предупреждали ))))
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vladimir-7
1583235412
Вот теперь есть повод не ходить на голосование по изменениям в конституции РФ 22 апреля.
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ACESANDEIGHTS
1583237905
Так вот почему не вышли в плей-офф еврокубков)
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faten
1583240544
Хуже короновируса только когда кононов тренер))
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BlackMurder
1583240898
Международные мероприятия, хорошо, а на чемпионат России как ходить то? Или у каждого будет бейджик что он приехал с италии или китая, или другой страны где есть инфекция? У нас же на чемпионат и люди других национальностей ходит
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ALEX ML
1583241769
Ну если приказ подписан, бояться нечего. Это самое главное. Чиновники силища
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portero
1583243440
лапшу вешают чинуши , они только это умеют делать.....
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