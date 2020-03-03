Baza: в Москве введен план «А» по борьбе с коронавирусом. Отменены международные футбольные матчи

В Москве введен план «А», разработанный властями из-за вспышки коронавирусной инфекции, пишет телеграм-канал Baza.

«Итак, план «А», по словам источников в столичной мэрии, предполагал отмену всех спортивных международных турниров – то есть, например, крупных футбольных матчей или просто соревнований.

28 февраля первый заместитель руководителя департамента спорта Москвы Светлана Бажанова подписала специальный приказ только для служебного пользования. Этот приказ привел в действие тот самый план «А». Действовать он будет до особого распоряжения. Отныне в Москве до отдельного указа запрещено проводить любые крупные международные турниры», – говорится в сообщении канала.

По этой информации, план «Б» предполагает запрет на проведение любых массовых мероприятий в Москве. Его приведут в исполнение в случае, если распространение коронавирусной инфекции остановить не удастся.

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