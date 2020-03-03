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  • Сотрудник РФС Беров: «Кто-то из врачей говорит, что у меня положительные анализы на коронавирус, кто-то – что отрицательные»

Сотрудник РФС Беров: «Кто-то из врачей говорит, что у меня положительные анализы на коронавирус, кто-то – что отрицательные»

3 марта 2020, 12:49

Сотрудник РФС и игрок команды «Мегамужики» Давид Беров, которого положили в инфекционную больницу из-за подозрения на коронавирус, заявил, что здоров.

«Я себя чувствую очень хорошо. У меня нет никаких симптомов. Уже несколько дней у меня температура 36,6, я абсолютно здоров. Каждый день у меня берут по несколько раз анализы крови. Кто-то говорит, что у меня положительные анализы, кто-то – отрицательные.

Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, до сих пор не пришли и нет протокола. Мне только что об этом сказала главврач. Сейчас в больнице тишина, потому что приехала проверка. Все на кипише, все бегают. Могу их понять. Я сижу, жду в недоумению, что происходит со мной. Очень странно, что всех моих родственников даже без подозрения на ОРВИ забрали в больницу», – сказал Беров в видео, опубликованном в сториз инстаграма.

  • Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве.
  • Ранее сообщалось, что Беров заразился коронавирусом.

Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением

Источник: инстаграм Давида Берова
Россия
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