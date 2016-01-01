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    Сергей Иванов рассудит матч Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, Волошин – игру «Ахмата» с «Зенитом»

    РФС назначил судей на матчи 1/4 финала Кубка России.

    Игру между «Спартаком» и ЦСКА будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

    Система видеоповторов (VAR) будет задействована лишь в тех матчах, которые будут проходить на стадионах клубов РПЛ.

    4 марта

    «Ахмат» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты – Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    5 марта

    «Химки» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: -66

      Фанат Рубина 7 минут назад

      «Ахмат» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
      газпром на всякий на ВАР своего товарища посадил ручного, странно что в поле Вилку не выпустили

      0
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      Рейтинг: +16

      БеZуМныЙ 8 минут назад

      Финал ЦСКА - Зенит. И Кубок поедет в Питер.

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      Рейтинг: +333

      FROL001 25 минут назад

      Коням и Зениту разгромной победы.

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