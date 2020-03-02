Сергей Иванов рассудит матч Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, Волошин – игру «Ахмата» с «Зенитом»

РФС назначил судей на матчи 1/4 финала Кубка России.

Игру между «Спартаком» и ЦСКА будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Система видеоповторов (VAR) будет задействована лишь в тех матчах, которые будут проходить на стадионах клубов РПЛ.

4 марта

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты – Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

5 марта

«Химки» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).