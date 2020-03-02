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  • Сергей Иванов рассудит матч Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, Волошин – игру «Ахмата» с «Зенитом»

Сергей Иванов рассудит матч Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, Волошин – игру «Ахмата» с «Зенитом»

2 марта 2020, 16:31
12

РФС назначил судей на матчи 1/4 финала Кубка России.

Игру между «Спартаком» и ЦСКА будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Система видеоповторов (VAR) будет задействована лишь в тех матчах, которые будут проходить на стадионах клубов РПЛ.

4 марта

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Шинник» – «Урал»: судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты – Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Антон Аверьянов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

5 марта

«Химки» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты – Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Шинник Урал Спартак ЦСКА Химки Торпедо
Комментарии (12)
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APchelov
1583161959
Судейская бригада - семь человек! Е ба нуть ся!!!
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filosof sparty
1583162479
Иванов!??? Этот косоглазый чёрт уже несчесть сколько раз косячил!!! В первой половине чемпионата скандал даже был!!!
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моэм
1583163814
А почему не Вилков и недавно тоже доказавший верность денежным мешкам Лапочкин...или они для них недостаточно хорошо мечут шестигранники?
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portero
1583171593
Даже интересно чечен опять с микрофоном будет судить?
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Ганнибал Лектор
1583172593
Вангую провал мясных и душераздирающие визги и похрюкивания после матча с конями - Гинер уже знатно лизнул новому судейскому руководству.
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