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    Федотов: «Сочи» не боится кокоринозависимости»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопросы о нападающем команды Александре Кокорине.

    – Как вам игра Кокорина? Насколько он оправдывает ваши ожидания?

    – Он забил гол. Правда, не реализовал несколько моментов, так что тут двоякое впечатление. Тут надо отдать должное вратарю, Михаил Левашов сыграл здорово в эпизоде с Кокориным. Саша, наверное, уже увидел на табло свою фамилию. Но такое бывает. Кокорин старался. Не только забил, но и подыгрывал. Игра в его исполнении была достаточно зрелой. Жаль, не реализовал моменты, что у него были.

    – Не боитесь кокоринозависимости в «Сочи»?

    – То, что он будет забивать? Мы этого не боимся. Игра показала, что со своей ролью он справляется. Вас же не удивляет, что у «Барселоны» мессизависимость, у «Ювентуса» – роналдузависимость. Кокорин хорошо играет на команду.

    • «Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона.
    • Форвард почти месяц отказывался менять команду.

    Кокорин: «Хочу поблагодарить руководство «Сочи». Быстро и профессионально подошли к делу»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5030

      paracetamol 12 минут назад

      Защиту укрепляй, старый хрен! С такой защитой что есть Кокорин, что нет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13530

      bset 53 минуты назад

      Что бояться? В ФНЛ все равно никто из нынешних футболистов играть не будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5030

      paracetamol > bset 11 минут назад

      А куда их девать? Бесполезных.

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      Рейтинг: +268

      фанат джигурды 1 час назад

      Они не боятся кокоринозависимости, потому что с ними провели беседу, что стульями драться плохо.

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