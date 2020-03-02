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Федотов: «Сочи» не боится кокоринозависимости»

2 марта 2020, 10:37
6

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопросы о нападающем команды Александре Кокорине.

– Как вам игра Кокорина? Насколько он оправдывает ваши ожидания?

– Он забил гол. Правда, не реализовал несколько моментов, так что тут двоякое впечатление. Тут надо отдать должное вратарю, Михаил Левашов сыграл здорово в эпизоде с Кокориным. Саша, наверное, уже увидел на табло свою фамилию. Но такое бывает. Кокорин старался. Не только забил, но и подыгрывал. Игра в его исполнении была достаточно зрелой. Жаль, не реализовал моменты, что у него были.

– Не боитесь кокоринозависимости в «Сочи»?

– То, что он будет забивать? Мы этого не боимся. Игра показала, что со своей ролью он справляется. Вас же не удивляет, что у «Барселоны» мессизависимость, у «Ювентуса» – роналдузависимость. Кокорин хорошо играет на команду.

  • «Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона.
  • Форвард почти месяц отказывался менять команду.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (6)
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фанат джигурды
1583137013
Они не боятся кокоринозависимости, потому что с ними провели беседу, что стульями драться плохо.
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bset
1583139521
Что бояться? В ФНЛ все равно никто из нынешних футболистов играть не будет.
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paracetamol
1583141966
Защиту укрепляй, старый хрен! С такой защитой что есть Кокорин, что нет!
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TOL47
1583146105
если вы проиграли , о чём можно говорить?
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Ганнибал Лектор
1583166577
С таким вратарем как СОСлан даже Месси не поможет
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