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    Кокорин: «Хочу поблагодарить руководство «Сочи». Быстро и профессионально подошли к делу»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился впечатлениями от своего дебюта за новую команду. Форвард вышел в стартовом составе матча с тульским «Арсеналом» (1:2) и забил гол.

    «Все быстро утряслось. Хочу поблагодарить руководство «Сочи». Быстро и профессионально подошли к делу. За два дня, когда увиделись с руководством, все решилось. Я присоединился к команде. У меня была определенность, я уже был здесь, понимал, что три месяца буду здесь, все быстро забылось», – сказал Кокорин.

    • Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».
    • Изначально россиянин не хотел переходить в клуб с юга России и был отправлен в «Зенит-2».

    Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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