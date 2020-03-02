Кокорин: «Хочу поблагодарить руководство «Сочи». Быстро и профессионально подошли к делу»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился впечатлениями от своего дебюта за новую команду. Форвард вышел в стартовом составе матча с тульским «Арсеналом» (1:2) и забил гол.

«Все быстро утряслось. Хочу поблагодарить руководство «Сочи». Быстро и профессионально подошли к делу. За два дня, когда увиделись с руководством, все решилось. Я присоединился к команде. У меня была определенность, я уже был здесь, понимал, что три месяца буду здесь, все быстро забылось», – сказал Кокорин.

Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

Изначально россиянин не хотел переходить в клуб с юга России и был отправлен в «Зенит-2».

Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые