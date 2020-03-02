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  • Кокорин: «Хочу поблагодарить руководство «Сочи». Быстро и профессионально подошли к делу»

Кокорин: «Хочу поблагодарить руководство «Сочи». Быстро и профессионально подошли к делу»

2 марта 2020, 01:37
8

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился впечатлениями от своего дебюта за новую команду. Форвард вышел в стартовом составе матча с тульским «Арсеналом» (1:2) и забил гол.

«Все быстро утряслось. Хочу поблагодарить руководство «Сочи». Быстро и профессионально подошли к делу. За два дня, когда увиделись с руководством, все решилось. Я присоединился к команде. У меня была определенность, я уже был здесь, понимал, что три месяца буду здесь, все быстро забылось», – сказал Кокорин.

  • Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды из «Зенита».
  • Изначально россиянин не хотел переходить в клуб с юга России и был отправлен в «Зенит-2».

Кокорин забил гол в матче с «Арсеналом». До этого он промахнулся в пустые

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (8)
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алдан2014
1583103605
Непонятно зачем выделывал я тогда,цену набивал?
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bset
1583103964
Красиво Кокорина обработали. Переживает руководство клубов за свой авторитет. А если бы в Ахмат отдавали в аренду, еще бы и извиняться заставили.
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Владислав Vlad
1583104290
Ну, Саня, карточный долг - есть карточный долг....)))
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Бухбух
1583114545
Саня быстро переобулся.
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Добрый Бобер
1583120790
Извините, Александр, но то как быстро Вы "переобулись" не забылось.
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Давид59
1583134994
За два дня всё решилось говоришь? А что там решилось? Похоже речь про бабки
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arok
1583137186
Даааа Саша! Твой язык как помело, отдельно слова и отдельно действия. Говорил одно, а поступил ровно против своих слов.
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paracetamol
1583140026
Они профессионально подошли к делу, а ты 2 чистых не забил. Сиди в Сочи, нехр тебе в Зените делать!
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