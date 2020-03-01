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РПЛ. «Краснодар» победил «Уфу» и поднялся на второе место

1 марта 2020, 18:26
41

В матче 20-го тура чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Уфу» – 2:0.

Голы забили нападающие Маркус Берг и Ари.

«Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – восемь очков.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Краснодар – Уфа – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Берг, 68; 2:0 – Ари, 84 (с пенальти).

Краснодар: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон (Сергеев, 88).

Уфа: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Агаларов, 69), Алиев, Фомин, Тилль (Терентьев, 79), Урунов, Бизяк (Вомбергар, 76).

Предупреждения: Петров, 45; Панталеан, 48; Ольссон, 58; Вандерсон, 70 – Сухов, 24; Фомин, 67; Йокич, 80; Беленов, 82; Вомбергар, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа
Комментарии (41)
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Fan Loko mik
1583076666
Краснодар с победой!!!
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portero
1583076805
Победа отлично! ВАРовский пенальти левенький, нах не нужен.....
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Krossmen73
1583076929
Рад за быков.Уфа весьма неприятный соперник.Колючий и неуступчивый.Первые полтора тайма этому подтверждение.Но хорошо что всё хорошо закончилось.Момент с ВАР конечно непривычен для наших болельщиков.То,что не заметил судья на поле,заметили арбитры ВАР.Пенальти,на мой взгляд всё же был.Но и без него Краснодар своего бы не упустил.Краснодар,если не будет терять по глупости очки,вполне может составить конкуренцию Питеру.Во всяком случае понервничать их заставит точно.Ждём хорошей игры и дальше! С победой всех болельщиков Краснодара!
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nominum
1583077026
Краснодар молодцы. Единственные из первой пятёрки, кто выиграл. С победой, соседи.
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shurik45
1583077122
Позор такому судейству!
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Кузьмич на трибуне
1583078834
Болельщиков Краснодара с победой.
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morgan59
1583079517
На Матч Премьер разбор игры. Вопрос к Быстрову:" Пенальти справедливый? Ответ- Нет, Удар по воротам был -да. Мяч в ворота летел,-да. Игра рукой была да была ,но причём тут рука?. А первый пенальти правильно заставили перебить? Нет. Но Беленов вышел из ворот , да он вышел всего на пол метра , а нет на метр. А сколько игроков в штрафную за бежали? Так значит нужно было перебить? Ну не знаю наверно нужно.
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portero
1583083087
три очка есть , соперники все обничеились. можно дальше так продолжать.
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Чец
1583083450
Но с такой игрой ой как тяжело будет нашим в Москве со Спартаком.
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Серёга Краснодарский
1583085507
быков с победой. на позиции приятно удивил Кайо
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