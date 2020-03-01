РПЛ. «Краснодар» победил «Уфу» и поднялся на второе место

В матче 20-го тура чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Уфу» – 2:0.

Голы забили нападающие Маркус Берг и Ари.

«Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – восемь очков.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Краснодар – Уфа – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Берг, 68; 2:0 – Ари, 84 (с пенальти).

Краснодар: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон (Сергеев, 88).

Уфа: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Агаларов, 69), Алиев, Фомин, Тилль (Терентьев, 79), Урунов, Бизяк (Вомбергар, 76).

Предупреждения: Петров, 45; Панталеан, 48; Ольссон, 58; Вандерсон, 70 – Сухов, 24; Фомин, 67; Йокич, 80; Беленов, 82; Вомбергар, 84.

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