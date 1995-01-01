Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    РПЛ. «Краснодар» победил «Уфу» и поднялся на второе место

    В матче 20-го тура чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Уфу» – 2:0.

    Голы забили нападающие Маркус Берг и Ари.

    «Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – восемь очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Краснодар – Уфа – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Берг, 68; 2:0 – Ари, 84 (с пенальти).

    Краснодар: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон (Сергеев, 88).

    Уфа: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов (Агаларов, 69), Алиев, Фомин, Тилль (Терентьев, 79), Урунов, Бизяк (Вомбергар, 76).

    Предупреждения: Петров, 45; Панталеан, 48; Ольссон, 58; Вандерсон, 70 – Сухов, 24; Фомин, 67; Йокич, 80; Беленов, 82; Вомбергар, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:26
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +674

      Серёга Краснодарский 3 минуты назад

      быков с победой. на позиции приятно удивил Кайо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3862

      gosproektikabinet 30 минут назад

      берга несправедливо говнят, он такие на рикошете на ура бьет, как дзюба, если бы армянин не требовал играть пятками, такая же туша продавить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      Чец 37 минут назад

      Но с такой игрой ой как тяжело будет нашим в Москве со Спартаком.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3862

      gosproektikabinet > Чец 33 минуты назад

      аутсайдеров нужно всех обыгрывать не только дома но и в гостях

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37723

      portero 44 минуты назад

      три очка есть , соперники все обничеились. можно дальше так продолжать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1750

      morgan59 1 час назад

      На Матч Премьер разбор игры. Вопрос к Быстрову:" Пенальти справедливый? Ответ- Нет, Удар по воротам был -да. Мяч в ворота летел,-да. Игра рукой была да была ,но причём тут рука?. А первый пенальти правильно заставили перебить? Нет. Но Беленов вышел из ворот , да он вышел всего на пол метра , а нет на метр. А сколько игроков в штрафную за бежали? Так значит нужно было перебить? Ну не знаю наверно нужно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      Виссарионович > morgan59 1 час назад

      Быстров такой же эксперт как и Аршавин.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      Hektor 84 > Виссарионович 1 час назад

      Даже хуже. Какую то ересь несет. Зачем его приглашают? Та и зачем вообще у него что то спрашивают?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37723

      portero > Виссарионович 45 минут назад

      Быстров хуже

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3862

      gosproektikabinet > morgan59 32 минуты назад

      вот вы извращены, смотреть эти шоу на спартак-тв

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +674

      Серёга Краснодарский > Hektor 84 32 секунды назад

      а почему на Вову гонишь?. то что один он что-то говорит против зенитушки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1219

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Болельщиков Краснодара с победой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10080

      Garrincha58 2 часа назад

      быки ещё поборятся за чемпионство стоит ещё Зениту потерять очки и всё дрогнут без напов., да и с нападающими у них тоже трудно забивалось

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +731

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Жду комментария от Евсеева, хотя закон же, судей нельзя трогать. Вместо Клубов я бы нанял неофициальное лицо, кто будет говорить правду про судей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +485

      nominum > LOKOfanatik19 2 часа назад

      Жаль, что в нашей стране нужно неофициальное лицо, чтобы говорить правду.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +731

      LOKOfanatik19 > nominum 2 часа назад

      Россия, великая страна. Путин как нас поднял, нас все боятся - говорят по телеку. Но вводят санкции, выкидывают из спорта, покупают нефть на своих условиях, ой как боятся ))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1960

      shurik45 2 часа назад

      Позор такому судейству!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1750

      morgan59 > shurik45 1 час назад

      Ну на повторения чётко видно ,что мяч летел в ворота , но игра рукой изменила полёт мяча.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1960

      shurik45 > morgan59 48 минут назад

      Движение рукой не было по отношению к мячу,и мяч попал с близкого расстояния ,так же игрок пытался сыграть головой нежели рукой. На усмотрение судьи ,НО такие ставят только в РПЛ. Дело даже не в пенальти ,не удалил футболиста Краснодара за грубый фол !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3862

      gosproektikabinet > shurik45 28 минут назад

      ахметова чето за карате не удаляли, когда этого же уголька чуть не поломал, признайся, есть двойные стандарты по отношению к удаленности от столицы клубов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      nominum 2 часа назад

      Краснодар молодцы. Единственные из первой пятёрки, кто выиграл. С победой, соседи.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1049

      Чец > nominum 33 минуты назад

      Будем ждать и от Ростова результатов,а с такой игрой будет результат.Ждем,соседи!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74903
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru