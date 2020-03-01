«Тамбов»: «Опоздание «Рубина» – наша вина, нет слов. На нас это непохоже»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объяснил ситуацию с опозданием «Рубина» на арену перед матчем 20-го тура РПЛ (0:0). Тамбовские водители не сориентировались в Нижнем Новгороде.

«Это наша вина, что произошла такая ситуация с «Рубином» и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это непохоже. Приносим «Рубину» извинения», – сказал Худяков.