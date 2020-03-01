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  • «Тамбов»: «Опоздание «Рубина» – наша вина, нет слов. На нас это непохоже»

«Тамбов»: «Опоздание «Рубина» – наша вина, нет слов. На нас это непохоже»

1 марта 2020, 16:33
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объяснил ситуацию с опозданием «Рубина» на арену перед матчем 20-го тура РПЛ (0:0). Тамбовские водители не сориентировались в Нижнем Новгороде.

«Это наша вина, что произошла такая ситуация с «Рубином» и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это непохоже. Приносим «Рубину» извинения», – сказал Худяков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов Рубин
Комментарии (2)
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Aston
1583070207
Уважение!
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AZ
1583070440
Тот случай когда играешь домашний матч в чужом городе... В родном городе такого бы не случилось... Но уважение естественно руководству Тамбова!
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