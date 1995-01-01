«Тамбов»: «Опоздание «Рубина» – наша вина, нет слов. На нас это непохоже»

Тот случай когда играешь домашний матч в чужом городе... В родном городе такого бы не случилось... Но уважение естественно руководству Тамбова!
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объяснил ситуацию с опозданием «Рубина» на арену перед матчем 20-го тура РПЛ (0:0). Тамбовские водители не сориентировались в Нижнем Новгороде.
«Это наша вина, что произошла такая ситуация с «Рубином» и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это непохоже. Приносим «Рубину» извинения», – сказал Худяков.
- «Рубин» покинул зону прямого вылета.
- «Тамбов» идет на 11-й строчке.
- Ситуацию с автобусом прокомментировал Леонид Слуцкий.