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    «Тамбов»: «Опоздание «Рубина» – наша вина, нет слов. На нас это непохоже»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объяснил ситуацию с опозданием «Рубина» на арену перед матчем 20-го тура РПЛ (0:0). Тамбовские водители не сориентировались в Нижнем Новгороде.

    «Это наша вина, что произошла такая ситуация с «Рубином» и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это непохоже. Приносим «Рубину» извинения», – сказал Худяков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1427

      AZ 1 час назад

      Тот случай когда играешь домашний матч в чужом городе... В родном городе такого бы не случилось... Но уважение естественно руководству Тамбова!

      1
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      Рейтинг: +946

      Aston 1 час назад

      Уважение!

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