Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Такого еще не было, чтобы нас 50 минут перед игрой возили по городу. Я насладился видами»

Слуцкий: «Такого еще не было, чтобы нас 50 минут перед игрой возили по городу. Я насладился видами»

1 марта 2020, 15:27

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал опоздание команды на стадион перед матчем 20-го тура РПЛ против «Тамбова». Водитель ехал неправильной дорогой.

«Хороший город. Много и старых, и новых зданий. Микрорайоны новые мы увидели. Получасовая экскурсия пошла во благо, я насладился видами. Чтобы нас 50 минут перед игрой возили по городу, такого еще не было», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • К 54-й минуте команды голов не забили.
  • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
  • «Тамбов» занимает 11-е место.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+