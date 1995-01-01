Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Слуцкий: «Такого еще не было, чтобы нас 50 минут перед игрой возили по городу. Я насладился видами»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал опоздание команды на стадион перед матчем 20-го тура РПЛ против «Тамбова». Водитель ехал неправильной дорогой.

    «Хороший город. Много и старых, и новых зданий. Микрорайоны новые мы увидели. Получасовая экскурсия пошла во благо, я насладился видами. Чтобы нас 50 минут перед игрой возили по городу, такого еще не было», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • К 54-й минуте команды голов не забили.
    • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
    • «Тамбов» занимает 11-е место.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1807

      Борат 2 часа назад

      Макдональдс искали
      Гыгы

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74903
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru