Слуцкий: «Такого еще не было, чтобы нас 50 минут перед игрой возили по городу. Я насладился видами»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал опоздание команды на стадион перед матчем 20-го тура РПЛ против «Тамбова». Водитель ехал неправильной дорогой.

«Хороший город. Много и старых, и новых зданий. Микрорайоны новые мы увидели. Получасовая экскурсия пошла во благо, я насладился видами. Чтобы нас 50 минут перед игрой возили по городу, такого еще не было», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».