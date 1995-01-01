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    Водитель в Нижнем Новгороде уверял Слуцкого, что едет на стадион правильно. Из-за него «Рубин» не прибыл вовремя

    «Рубин» прибыл на матч 20-го тура РПЛ против «Тамбова» с опозданием. Причина – неправильная дорога, которую выбрал водитель автобуса. О ситуации рассказал журналист «БИЗНЕС Online» Владислав Зимагулов.

    «Водитель «Тамбова» – герой тура. Вбил в навигатор адрес старого стадиона в Нижнем Новгороде и повез туда «Рубин», хотя вчера возил тренироваться на новый. По пути спорил со Слуцким, что едет правильно. Потом все-таки понял, что накосячил и развернулся. Опоздали на полчаса», – написал Зимагулов.

    • К 54-й минуте команды голов не забили.
    • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
    • «Тамбов» занимает 11-е место.

    Источник: твиттер Владислава Зимагулова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3664

      порт 1 час назад

      Вбил маршрут в навигатор? Водитель не местный что ли? Узбека мана-мана?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      AZ 2 часа назад

      Лёне пора собственный блог создавать на ютубе) Истории которые происходят вокруг него - достойны лайков)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1226

      alarm 2 часа назад

      а мог бы вообще в тарасовку привезти, так что не так уж всё и плохо)

      -2
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