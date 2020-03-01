Водитель в Нижнем Новгороде уверял Слуцкого, что едет на стадион правильно. Из-за него «Рубин» не прибыл вовремя

«Рубин» прибыл на матч 20-го тура РПЛ против «Тамбова» с опозданием. Причина – неправильная дорога, которую выбрал водитель автобуса. О ситуации рассказал журналист «БИЗНЕС Online» Владислав Зимагулов.
«Водитель «Тамбова» – герой тура. Вбил в навигатор адрес старого стадиона в Нижнем Новгороде и повез туда «Рубин», хотя вчера возил тренироваться на новый. По пути спорил со Слуцким, что едет правильно. Потом все-таки понял, что накосячил и развернулся. Опоздали на полчаса», – написал Зимагулов.
- К 54-й минуте команды голов не забили.
- «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
- «Тамбов» занимает 11-е место.
Источник: твиттер Владислава Зимагулова