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  • Водитель в Нижнем Новгороде уверял Слуцкого, что едет на стадион правильно. Из-за него «Рубин» не прибыл вовремя

Водитель в Нижнем Новгороде уверял Слуцкого, что едет на стадион правильно. Из-за него «Рубин» не прибыл вовремя

1 марта 2020, 17:29
5

«Рубин» прибыл на матч 20-го тура РПЛ против «Тамбова» с опозданием. Причина – неправильная дорога, которую выбрал водитель автобуса. О ситуации рассказал журналист «БИЗНЕС Online» Владислав Зимагулов.

«Водитель «Тамбова» – герой тура. Вбил в навигатор адрес старого стадиона в Нижнем Новгороде и повез туда «Рубин», хотя вчера возил тренироваться на новый. По пути спорил со Слуцким, что едет правильно. Потом все-таки понял, что накосячил и развернулся. Опоздали на полчаса», – написал Зимагулов.

  • К 54-й минуте команды голов не забили.
  • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
  • «Тамбов» занимает 11-е место.

Источник: твиттер Владислава Зимагулова
Россия. Премьер-лига Тамбов Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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AZ
1583065415
Лёне пора собственный блог создавать на ютубе) Истории которые происходят вокруг него - достойны лайков)))
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порт
1583069513
Вбил маршрут в навигатор? Водитель не местный что ли? Узбека мана-мана?
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Рубинище
1583076696
Водила тоже с Тамбова.
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Hektor 84
1583080551
Он что ни разу к стадиону не подъезжал? В навигатор зачем вбивать? Глупые отмазки. Похоже на заказ от Тамбова.
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komarinskiy
1583083445
А Слуцкий знает Нижний лучше местного водилы!
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