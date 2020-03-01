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  • «Рубин» приехал на матч с «Тамбовом» с опозданием, поскольку водитель сначала привез команду на старый стадион

«Рубин» приехал на матч с «Тамбовом» с опозданием, поскольку водитель сначала привез команду на старый стадион

1 марта 2020, 13:30
11

«Рубин» не смог вовремя приехать на матч 20-го тура РПЛ против «Тамбова». Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород», но водитель автобуса сначала привез казанцев на старую нижегородскую арену.

«Рубин» до сих не приехал на стадион на матч чемпионата России в Нижнем Новгороде. До начала матча чуть больше часа. Во всем виноват Водитель автобуса. Чудак приехал на старый стадион», – сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

  • Встреча начнется в 14:00 по Москве.
  • «Рубин» идет в зоне переходных матчей.
  • «Тамбов» занимает 11-е место.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Тамбов Рубин
Комментарии (11)
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Ravil
1583060899
Что сразу чудак то, может его не предупредили...
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zatonn
1583063698
Может водитель Джамшут из Учкудука, откуда ему знать?)))
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koli4ka
1583064453
Я канеша дико извиняюсь,а при чём тут Нижний Новгород,если на автобусе от Казани до Тамбова езды по карте 803,6 км,а между Казанью и Нижним Новгородом 338,1 км.До Нижнего Новгорода из Тамбова 517,1км. Не понятно кто к кому и куда поехал,если согласно календарю Тамбов принимает Казань..
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SIRIUS 2002
1583071708
Заблудились...как в лесу.
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Fan Loko mik
1583076800
Это заговор против рубина....ОДНОЗНАЧНО!!!!
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