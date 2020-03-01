«Рубин» приехал на матч с «Тамбовом» с опозданием, поскольку водитель сначала привез команду на старый стадион

«Рубин» не смог вовремя приехать на матч 20-го тура РПЛ против «Тамбова». Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород», но водитель автобуса сначала привез казанцев на старую нижегородскую арену.

«Рубин» до сих не приехал на стадион на матч чемпионата России в Нижнем Новгороде. До начала матча чуть больше часа. Во всем виноват Водитель автобуса. Чудак приехал на старый стадион», – сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.