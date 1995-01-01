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    «Ростов» имеет пять вопросов по судейству в Грозном и обратится в РФС

    Руководство «Ростова» осталось недовольно судейством в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Южане обратятся в РФС, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «По моей информации, «Ростов» сегодня обратится в РФС по поводу скандального судейства матча с «Ахматом» в рамках 20-го тура. Подобных этому матчу в РПЛ не было. Время, которое бригада потратила на VAR, составило около 11 минут. Компенсировано около половины.

    У «Ростова» есть вопросы:

    – по двум жeлтым карточкам (Матиасу Норманну и Деннису Хаджикадуничу), которые стали четвeртыми и не позволят игрокам провести матч следующего тура – с ЦСКА;

    – фол Хаджикадунича, приведший к назначению пенальти, был за штрафной;

    – невынесение предупреждений за фолы Бернарда Бериши;

    – удаление и последующее возвращение Максима Ненахова за фол против Эльдора Шомуродова; это скандальная история – сначала, как говорят, у судей была версия, что в моменте было вне игры у Хорена Байрамяна, затем – что фол у Норманна;

    – неназначение пенальти за фол против Евгения Чернова», – написал инсайдер.

    • «Ростов» забил в Чечне первым, но преимущество не сохранил.
    • Ростовчане опустились в таблице на пятое место.
    • «Ахмат» идет в зоне прямого вылета.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +523

      СвинкаСправедливости 14 минут назад

      Ненавижу этих лицемерных нытиков. Вопросы по игре Норманна не забудьте каждый раз отправлять в РФС. А то его хоккейно-рэгбийные выходки и последующие симуляции уже порядком надоели.

      0
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      Рейтинг: +471

      Бестолковый 46 минут назад

      Топи Ростов спасай столицу! Одно и тоже из года в год. Спартак будут тянуть за уши, поближе к тройке призеров, а Ростов и Краснодар будут топить. Учитывая то в каком скудном зрелище проходят матчи РПЛ, то целесообразно заранее перед началом сезона собрать бабки с клубов, и согласно финансовой возможности разделить места в турнирной таблице. А болельщикам забить на футбол и не тратить время на просмотр дешевого представления, лучше потратить время на любимые занятия и увлечения.

      2
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      Рейтинг: +21741

      VVM1964 51 минуту назад

      Подавать протесты конечно надо , а вот толку от них мало (((

      3
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      Рейтинг: +3048

      Виталий Орехов > VVM1964 48 минут назад

      Все ЭТО - просто какой то ПИ..ЕЦ!!!Вся РПЛ ПОЛНЫЙ П...ЕЦ!!!

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