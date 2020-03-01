«Ростов» имеет пять вопросов по судейству в Грозном и обратится в РФС

Руководство «Ростова» осталось недовольно судейством в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Южане обратятся в РФС, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«По моей информации, «Ростов» сегодня обратится в РФС по поводу скандального судейства матча с «Ахматом» в рамках 20-го тура. Подобных этому матчу в РПЛ не было. Время, которое бригада потратила на VAR, составило около 11 минут. Компенсировано около половины.
У «Ростова» есть вопросы:
– по двум жeлтым карточкам (Матиасу Норманну и Деннису Хаджикадуничу), которые стали четвeртыми и не позволят игрокам провести матч следующего тура – с ЦСКА;
– фол Хаджикадунича, приведший к назначению пенальти, был за штрафной;
– невынесение предупреждений за фолы Бернарда Бериши;
– удаление и последующее возвращение Максима Ненахова за фол против Эльдора Шомуродова; это скандальная история – сначала, как говорят, у судей была версия, что в моменте было вне игры у Хорена Байрамяна, затем – что фол у Норманна;
– неназначение пенальти за фол против Евгения Чернова», – написал инсайдер.
- «Ростов» забил в Чечне первым, но преимущество не сохранил.
- Ростовчане опустились в таблице на пятое место.
- «Ахмат» идет в зоне прямого вылета.