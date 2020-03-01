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  • «Ростов» имеет пять вопросов по судейству в Грозном и обратится в РФС

«Ростов» имеет пять вопросов по судейству в Грозном и обратится в РФС

1 марта 2020, 17:15
35

Руководство «Ростова» осталось недовольно судейством в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Южане обратятся в РФС, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«По моей информации, «Ростов» сегодня обратится в РФС по поводу скандального судейства матча с «Ахматом» в рамках 20-го тура. Подобных этому матчу в РПЛ не было. Время, которое бригада потратила на VAR, составило около 11 минут. Компенсировано около половины.

У «Ростова» есть вопросы:

– по двум жeлтым карточкам (Матиасу Норманну и Деннису Хаджикадуничу), которые стали четвeртыми и не позволят игрокам провести матч следующего тура – с ЦСКА;

– фол Хаджикадунича, приведший к назначению пенальти, был за штрафной;

– невынесение предупреждений за фолы Бернарда Бериши;

– удаление и последующее возвращение Максима Ненахова за фол против Эльдора Шомуродова; это скандальная история – сначала, как говорят, у судей была версия, что в моменте было вне игры у Хорена Байрамяна, затем – что фол у Норманна;

– неназначение пенальти за фол против Евгения Чернова», – написал инсайдер.

  • «Ростов» забил в Чечне первым, но преимущество не сохранил.
  • Ростовчане опустились в таблице на пятое место.
  • «Ахмат» идет в зоне прямого вылета.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов
Комментарии (35)
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VVM1964
1583061271
Подавать протесты конечно надо , а вот толку от них мало (((
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Бестолковый
1583061545
Топи Ростов спасай столицу! Одно и тоже из года в год. Спартак будут тянуть за уши, поближе к тройке призеров, а Ростов и Краснодар будут топить. Учитывая то в каком скудном зрелище проходят матчи РПЛ, то целесообразно заранее перед началом сезона собрать бабки с клубов, и согласно финансовой возможности разделить места в турнирной таблице. А болельщикам забить на футбол и не тратить время на просмотр дешевого представления, лучше потратить время на любимые занятия и увлечения.
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СвинкаСправедливости
1583063507
Ненавижу этих лицемерных нытиков. Вопросы по игре Норманна не забудьте каждый раз отправлять в РФС. А то его хоккейно-рэгбийные выходки и последующие симуляции уже порядком надоели.
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AZ
1583064844
Чечню надо выкидывать в пердив, а то и ниже. Это не спорт - это сплошная политика в грозном
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MaxRnD
1583065192
Проще на старте сезона сразу отобрать у Ростова очков 15-20, чтобы не устраивать таких фарсов с судейством в каждом втором матче. Не так давно была игра с Динамо в подобном ключе
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Krossmen73
1583066921
Судья сломал игру и повлиял на итоговый результат.Это несомненный факт.Того же Беришу нужно было наказывать в первом тайме.Грубил на жёлтую и не раз.Да и с назначением пенальти и "удалением" ситуёвина кроме удивления и грусти ничего не вызывает...Ростов правильно поступает подав жалобу на этого судьишку.Жаль что очки потеряны.Ладно.Удачи дончанам в дальнейших играх!
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СвинкаСправедливости
1583067761
Болелы Ростова, Красноадара и ЦСКА словно из одной пробирки вылезли. Вечно кричат и заговорах и отказываются наблюдать за нарушениями игроков своей команды. Классика.
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латунный
1583068574
а свинья чего приползла на нашу ветку иди в стойло парашу тебе принесли
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Добрый Бобер
1583071024
Чехов тянут как могут, а "Ростов" топят как могут. Две волны попали в резонанс.
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vka1970
1583075981
Посмотрел один тайм, а вначале второго выключил на фиг.Это чемпионат имени Ротенбергов, Миллеров и Кадыровых.Вот пусть на троих и разыгрывают.Принимать участие в играх против чемоданов с баксами, это верх цинизма.Ты им правила, они тебе свою трактовку.
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