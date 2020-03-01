«Ростов» имеет пять вопросов по судейству в Грозном и обратится в РФС

Руководство «Ростова» осталось недовольно судейством в матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Южане обратятся в РФС, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«По моей информации, «Ростов» сегодня обратится в РФС по поводу скандального судейства матча с «Ахматом» в рамках 20-го тура. Подобных этому матчу в РПЛ не было. Время, которое бригада потратила на VAR, составило около 11 минут. Компенсировано около половины.

У «Ростова» есть вопросы:

– по двум жeлтым карточкам (Матиасу Норманну и Деннису Хаджикадуничу), которые стали четвeртыми и не позволят игрокам провести матч следующего тура – с ЦСКА;

– фол Хаджикадунича, приведший к назначению пенальти, был за штрафной;

– невынесение предупреждений за фолы Бернарда Бериши;

– удаление и последующее возвращение Максима Ненахова за фол против Эльдора Шомуродова; это скандальная история – сначала, как говорят, у судей была версия, что в моменте было вне игры у Хорена Байрамяна, затем – что фол у Норманна;

– неназначение пенальти за фол против Евгения Чернова», – написал инсайдер.