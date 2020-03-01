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  • Агент Селюк – о непопадании Гогуа в состав ЦСКА: «Это не вина игрока, а беда клуба»

Агент Селюк – о непопадании Гогуа в состав ЦСКА: «Это не вина игрока, а беда клуба»

1 марта 2020, 08:15
11

Агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк прокомментировал непопадание футболиста в основной состав команды на матч 20-го тура РПЛ против «Урала» (1:1). Представитель считает это бедой клуба.

«Такой статистики нет ни у одного другого футболиста ЦСКА. То, что его не ставят, это не его вина, это беда ЦСКА. Я Гогуа ЦСКА не навязывал. К сожалению, в России часто играют не те, кто должен, а те, которых пропихивают. Статистика Гогуа показывает, что его никто не пропихивает, а он зарабатывает еe сам. Видимо, в ЦСКА выбрали другой вектор развития», – написал Селюк в твиттере.

  • В текущем сезоне Гогуа провел пять матчей за ЦСКА, забил гол.
  • До москвичей Гогуа выступал за «Тамбов».
  • ЦСКА в РПЛ идет вторым.

Источник: твиттер Дмитрия Селюка
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (11)
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1583040180
Какая статистика имеется у Селюка по Гогуа интересно знать? Он напривозил с три короба в первом же матче ЛЕ с Лудогорцем и логично глубоко засел, какая статистика?
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Lester84
1583045003
Рафик не виноват)))
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BRO_football
1583047404
Зато деревянного Васина с большой статистикой привозов после выздоровления сразу же поставили в стартовый состав.
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серега кашин
1583056946
селюк опять заныл что его второсортные негры не играют
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Hektor 84
1583057466
Статистику поподробней! Смешной Селюк! Опять своих трёхногих восхваляет.
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Brabus71
1583062471
Да он никакущий этот гогуа
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baden69
1583062991
Если Гогуа такой гениальный, то где очередь из клубов Европы, желающих преобрести его???
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Inkvizitor@
1583063806
ага, в лиге европы привез дай бог голов
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general.lizyukov
1583095375
Лимит? Не, не слышал
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bset
1583097497
Зачем вообще с этим Селюком связались? Еще на примере Траоре было понятно, что он из себя представляет. Надеюсь, руководство ЦСКА добавит его в бан-лист и из принципа не будет заключать контракт с его подопечными.
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