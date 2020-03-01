Агент Селюк – о непопадании Гогуа в состав ЦСКА: «Это не вина игрока, а беда клуба»

Агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк прокомментировал непопадание футболиста в основной состав команды на матч 20-го тура РПЛ против «Урала» (1:1). Представитель считает это бедой клуба.

«Такой статистики нет ни у одного другого футболиста ЦСКА. То, что его не ставят, это не его вина, это беда ЦСКА. Я Гогуа ЦСКА не навязывал. К сожалению, в России часто играют не те, кто должен, а те, которых пропихивают. Статистика Гогуа показывает, что его никто не пропихивает, а он зарабатывает еe сам. Видимо, в ЦСКА выбрали другой вектор развития», – написал Селюк в твиттере.