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    Агент Селюк – о непопадании Гогуа в состав ЦСКА: «Это не вина игрока, а беда клуба»

    Агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк прокомментировал непопадание футболиста в основной состав команды на матч 20-го тура РПЛ против «Урала» (1:1). Представитель считает это бедой клуба.

    «Такой статистики нет ни у одного другого футболиста ЦСКА. То, что его не ставят, это не его вина, это беда ЦСКА. Я Гогуа ЦСКА не навязывал. К сожалению, в России часто играют не те, кто должен, а те, которых пропихивают. Статистика Гогуа показывает, что его никто не пропихивает, а он зарабатывает еe сам. Видимо, в ЦСКА выбрали другой вектор развития», – написал Селюк в твиттере.

    • В текущем сезоне Гогуа провел пять матчей за ЦСКА, забил гол.
    • До москвичей Гогуа выступал за «Тамбов».
    • ЦСКА в РПЛ идет вторым.

    Источник: твиттер Дмитрия Селюка

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7386

      BRO_football 1 час назад

      Зато деревянного Васина с большой статистикой привозов после выздоровления сразу же поставили в стартовый состав.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4600

      Lester84 1 час назад

      Рафик не виноват)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +531

      Play 3 часа назад

      Какая статистика имеется у Селюка по Гогуа интересно знать? Он напривозил с три короба в первом же матче ЛЕ с Лудогорцем и логично глубоко засел, какая статистика?

      3
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      ...
      Рейтинг: +347

      elessar arnor > Play 1 час назад

      привозы признаю, тогда поч Ахметов, Васин, ох, любимчик, однозначно, Обляков гоняют в основе?

      в клубе существует блат, очевидно

      2
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      ...
      Рейтинг: +4745

      84aivengo > elessar arnor 31 минуту назад

      в клубе нет выбора на некоторых позициях...

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