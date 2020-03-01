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  • Шюррле: «Моя травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого больше времени не смогу играть»

Шюррле: «Моя травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого больше времени не смогу играть»

1 марта 2020, 01:25
15

Футболист «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что травма голеностопа помешает ему принять участие в ближайших матчах. Об этом же говорил главный тренер Доменико Тедеско.

«Травма голеностопа оказалась серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого я больше времени не смогу играть, но работа над восстановлением идет.

«Спартак» заслужил победу над «Динамо». Вперед, красно-белые», – написал в социальной сети немец.

  • Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».
  • «Спартак» в РПЛ идет девятым.
  • Ближайший соперник – ЦСКА (1/4 финала Кубка России).

Источник: инстаграм Андре Шюррле
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Спартак Боруссия Д Шюррле Андре
Комментарии (15)
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vka1970
1583023082
Выздоравливай Андре...
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Garrincha58
1583042472
ещё один Маркизио под конец карьеры решил деньжат по скорому срубить
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fhnv
1583050734
Да ты вообще ошибка трансферная
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серега кашин
1583056845
гнать надо этого немца поганой метлой
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koli4ka
1583062410
Андре к сожалению превращается в Малкома №2, печалька, однако...
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Владислав Vlad
1583062903
По-ходу мы больше не увидим Шюрле в Спартаке.... Жаль, был отличный игрок..........
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алдан2014
1583065310
Боюсь ,что прав Кафельников.У парня проблемы с питанием.Ломается часто
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Rus9I
1583065447
Ничего, скоро уедет обратно. Жаль конечно, брали как пример, как основного игрока. А он лечится, постоянно.
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морозз
1583103414
Жаль конечно, но с ним надо прощаться!
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mahan
1583128896
Да, уж Шюррле разочаровал, ладно хоть не купили, а в аренду взяли, надо было с ним аренду еще зимой разрывать, у него самая высокая зарплата из игроков в Спартаке, а он не играет вообще.
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