Шюррле: «Моя травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого больше времени не смогу играть»

Футболист «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что травма голеностопа помешает ему принять участие в ближайших матчах. Об этом же говорил главный тренер Доменико Тедеско.
«Травма голеностопа оказалась серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого я больше времени не смогу играть, но работа над восстановлением идет.
«Спартак» заслужил победу над «Динамо». Вперед, красно-белые», – написал в социальной сети немец.
- Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».
- «Спартак» в РПЛ идет девятым.
- Ближайший соперник – ЦСКА (1/4 финала Кубка России).
Источник: инстаграм Андре Шюррле