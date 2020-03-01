Шюррле: «Моя травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого больше времени не смогу играть»

Футболист «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что травма голеностопа помешает ему принять участие в ближайших матчах. Об этом же говорил главный тренер Доменико Тедеско.

«Травма голеностопа оказалась серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого я больше времени не смогу играть, но работа над восстановлением идет.

«Спартак» заслужил победу над «Динамо». Вперед, красно-белые», – написал в социальной сети немец.