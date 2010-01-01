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    Шюррле: «Моя травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого больше времени не смогу играть»

    Футболист «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что травма голеностопа помешает ему принять участие в ближайших матчах. Об этом же говорил главный тренер Доменико Тедеско.

    «Травма голеностопа оказалась серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого я больше времени не смогу играть, но работа над восстановлением идет.

    «Спартак» заслужил победу над «Динамо». Вперед, красно-белые», – написал в социальной сети немец.

    • Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.
    • Ближайший соперник – ЦСКА (1/4 финала Кубка России).

    Источник: инстаграм Андре Шюррле

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