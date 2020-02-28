Тедеско: «У Шюррле и Умярова проблемы с голеностопом. Андре пропустит несколько матчей»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча 20-го тура РПЛ с «Динамо».

«Я счастлив, что нам снова предстоит играть. Наконец-то возобновляется чемпионат, мы все хотим играть, так что скучал не только я.

У Наиля проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает все возможное для его выздоровления, он очень важен для нас. А в остальном, кроме Селихова и Шюррле, все здоровы. У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей», – сказал Тедеско.