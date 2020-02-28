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  • Тедеско: «У Шюррле и Умярова проблемы с голеностопом. Андре пропустит несколько матчей»

Тедеско: «У Шюррле и Умярова проблемы с голеностопом. Андре пропустит несколько матчей»

28 февраля 2020, 12:50
7

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча 20-го тура РПЛ с «Динамо».

«Я счастлив, что нам снова предстоит играть. Наконец-то возобновляется чемпионат, мы все хотим играть, так что скучал не только я.

У Наиля проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает все возможное для его выздоровления, он очень важен для нас. А в остальном, кроме Селихова и Шюррле, все здоровы. У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей», – сказал Тедеско.

  • Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 29 февраля, начало – в 16:30 мск.
  • «Динамо» опережает «Спартак» на 2 очка.
  • 1 февраля Шюррле получил повреждение стопы в матче Кубка «Париматч» Премьер с «Ростовом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Шюррле Андре Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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mahan
1582883515
Похоже Шюррле закончился как игрок, к сожалению.
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SPARTAK 85
1582884111
Похоже Шюррле больше не будет играть.
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oyabun
1582884572
Ну с Шуриком давно всё понятно. Наверное как только выходит куда за пределы базы, тут же колошматит ногой ближайшую стену, чтобы снова на больничный. А вот чего Селихов так затянул с восстановлением? Вроде уже тренировался с командой на сборах..
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серега кашин
1582886942
хорошо что они его взяли в аренду. а не купили
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subbotaspartak
1582900512
Так несколько матчей до конца... Нет в России надежды на немца...
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