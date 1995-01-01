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    Тедеско: «У Шюррле и Умярова проблемы с голеностопом. Андре пропустит несколько матчей»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча 20-го тура РПЛ с «Динамо».

    «Я счастлив, что нам снова предстоит играть. Наконец-то возобновляется чемпионат, мы все хотим играть, так что скучал не только я.

    У Наиля проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает все возможное для его выздоровления, он очень важен для нас. А в остальном, кроме Селихова и Шюррле, все здоровы. У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей», – сказал Тедеско.

    • Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 29 февраля, начало – в 16:30 мск.
    • «Динамо» опережает «Спартак» на 2 очка.
    • 1 февраля Шюррле получил повреждение стопы в матче Кубка «Париматч» Премьер с «Ростовом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1470

      Литейный4 4 минуты назад

      Шюррля понял, что вляпался конкретно. Как только поставил свою подпись под контрактом, так сразу конец карьеры. Был чемпионом, стал лузером в мазутном проекте. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1081

      SPARTAK 85 5 минут назад

      Похоже Шюррле больше не будет играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23052

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      Шурик становится чемоданом без ручки.

      1
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      Рейтинг: +1177

      mahan 15 минут назад

      Похоже Шюррле закончился как игрок, к сожалению.

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