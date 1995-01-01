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    РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» голов не забили, «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом»

    Завершились два матча 20-го тура чемпионата России.

    «Зенит» и «Локомотив» не сумели отметиться забитыми голами. В середине первого тайма с поля был удален главный тренер гостей Юрий Семин.

    «Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 1:1. 11-й гол в РПЛ забил нападающий Эльдор Шомуродов.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит: Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев, Ерохин (Жирков, 77), Сутормин (Кузяев, 88), Дриусси (Азмун, 69), Малком.

    Локомотив: Гилерме, Чорлука (Мурило, 90), Хеведес, Игнатьев, Магкеев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Эдер (Жемалетдинов, 76).

    Предупреждения: Иванович, 69; Ракицкий, 71; Оздоев, 74 – Хеведес, 14; Гилерме, 32.

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 45; 1:1 – Роши, 49.

    Ахмат: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Ильин, Бериша (Мбенге, 90+6), Роши, Раванелли (Иванов, 46), Харин (Лима, 73).

    Ростов: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

    Предупреждения: Роши, 18; Харин, 70; Лима, 82; Семенов, 86; Бериша, 90+1 – Зайнутдинов, 13; Норманн, 32; Хаджикадунич, 46.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии87
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    • ...
      Рейтинг: +1728

      neveldomha 1 минуту назад

      Вопрос к руководству Зенита. Ну что, ДБ, Кокорин нам не нужен?

      1
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      Рейтинг: +594

      Гавроша 23 минуты назад

      И еще - за свиней очень стыдно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +594

      Гавроша 24 минуты назад

      Не зря сукина деньги получает - должны были двоих лохов удалять, но полным составом окончили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1407

      латунный 28 минут назад

      а кони ещё на 2 месте наверно вар присудил порожение ростову

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +594

      Гавроша > латунный 19 минут назад

      Да нет, уже на 3 (на другом сайте таблицу смотрел)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1456

      klim2m 34 минуты назад

      Кто то как то сказал что пожелеем еще что вар запустили ))))

      0
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      Рейтинг: +1129

      kazak161 39 минут назад

      Чечены то же в не понятках почему отменили красную карточку и штрафной, ну отменили так отменили,играем дальше а Рамзану не хровать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1407

      латунный 43 минуты назад

      а что бы было сейчас если бы на месте ростова была бы народная команда .по всем бы каналам твердили что это беспредел и засудили команду а тут тишина и тренерам запретили обсуждать судейство .тушим свет футбол кончился

      2
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      Рейтинг: +1129

      kazak161 > латунный 33 минуты назад

      Да не чего не будет, Рамзан и Володя видят будущее,все путем да по рельсам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1129

      kazak161 1 час назад

      Но зачем Кадыров опять в микрофон кричит не понятно, у нас на Дону тоже с автоматов на свадьбах стреляют, но на стадионе даже Саввиди ведет себя прилично!

      5
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      Рейтинг: +1456

      klim2m > kazak161 38 минут назад

      Савиди в Греции с пестиком носится ))),понты превыше всего

      0
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      Рейтинг: +2466

      knikos 1 час назад

      Смотрю , пересматриваю момент . Мляаааа... может я тупой ? Ну хоть кто-нибудь , ну подкиньте хоть какой-нибудь вариант обоснования ( на основе правил ) , почему было отменено удаление за фол последней надежды и штрафной ? Ну Ах(***)мат - Ростов. И кому это могло было быть нужно ? А дебилы и навальнята ( в принципе-одно и тоже ) пусть пояснят - причём здесь Зенит и лично Путин ?

      3
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      Рейтинг: +963

      волчарик > knikos 57 минут назад

      Понятное дело не смотрел,в чем соль?

      0
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      Рейтинг: +2466

      knikos > волчарик 54 минуты назад

      Я смотрел в записи , в архиве. По "Новому ТВ" . Так что своё замечание оставь при себе .

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      Рейтинг: +963

      волчарик > knikos 50 минут назад

      Это был вопрос.

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      Рейтинг: +440

      nominum > knikos 18 секунд назад

      Ну вроде бы до момента нарушения на Шомуродове был фол на игроке Ахмата со стороны игрока Ростова Матиаса Норманна. Поэтому всё, что после- не считается.

      0
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      Рейтинг: +264

      фанат джигурды 1 час назад

      Гендос-литейный, он же Фрол, он же "мнепофигябылпьян", он же абдулзадомбей, он же финн и ещё куча фейков, чего молчишь?

      Выскажи своё суперпрофессиональное мнение, а то как-то слабовато твои соратники формулируют))))))

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