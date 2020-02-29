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РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» голов не забили, «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом»

29 февраля 2020, 20:59
110

Завершились два матча 20-го тура чемпионата России.

«Зенит» и «Локомотив» не сумели отметиться забитыми голами. В середине первого тайма с поля был удален главный тренер гостей Юрий Семин.

«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 1:1. 11-й гол в РПЛ забил нападающий Эльдор Шомуродов.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Зенит: Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев, Ерохин (Жирков, 77), Сутормин (Кузяев, 88), Дриусси (Азмун, 69), Малком.

Локомотив: Гилерме, Чорлука (Мурило, 90), Хеведес, Игнатьев, Магкеев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Эдер (Жемалетдинов, 76).

Предупреждения: Иванович, 69; Ракицкий, 71; Оздоев, 74 – Хеведес, 14; Гилерме, 32.

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шомуродов, 45; 1:1 – Роши, 49.

Ахмат: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Ильин, Бериша (Мбенге, 90+6), Роши, Раванелли (Иванов, 46), Харин (Лима, 73).

Ростов: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Роши, 18; Харин, 70; Лима, 82; Семенов, 86; Бериша, 90+1 – Зайнутдинов, 13; Норманн, 32; Хаджикадунич, 46.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов
Комментарии (110)
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alp
1582999296
ну что я могу сказать... локо повезло, баринов тридварас, судья нетрадиционный, палыч щас ныть начнет
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nominum
1582999380
Когда же кончится этот судейский беспредел для Ростова!!
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nominum
1582999433
ВАР козёл продажная
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kazak161
1582999811
Думаю игру в Грозном "спецы" посчитают нормальным,Ростов очень хорош удачи тебе МОЙ клуб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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MaxRnD
1582999855
Если всё то, что творилось сегодня в Грозном, очередной раз спустят на тормозах, то смысла в таком чемпионате нет. Позорище ! По итогам матча Лапочкину можно присваивать звание почётный гражданин Ичкерии
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ivany4
1583000052
Обе игры ни о чем. Что в Питере, что в Грозном, игру сломали судьи. Настораживает закономерность: один судья из Питера, одна из игр проходила в Питере. Есть однокоренное слово, причем оно уже стало нарицательным. И за примером далеко ходить не надо, достаточно почитать посты боратолитейных, и сделать выводы.)))
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kazak161
1583000149
Что интересно болельщики Ахмата перед штрафным кричали "позор вару" а когда все отменили стали кричать на оборот!
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lek!
1583000276
Тянули за уши Зенит Судья , не вытянул .
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латунный
1583001077
забудем это гавно судейское .все на футбол 9 марта ростов-цска поддержим команду .ростов чемпион
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латунный
1583001689
это беспредел не только против ростова а против нас с вами из нас делают клоунов мы ходим на стадионы платим деньги покупаем трансляции матчей а над нами глумятся как хотят.договорится всем чтоб месяц не ходить на матчи и отключить все подписки тогда может чтото изменится а так будет беспредел ещё больше продолжатся
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