РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» голов не забили, «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом»

Завершились два матча 20-го тура чемпионата России.

«Зенит» и «Локомотив» не сумели отметиться забитыми голами. В середине первого тайма с поля был удален главный тренер гостей Юрий Семин.

«Ахмат» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 1:1. 11-й гол в РПЛ забил нападающий Эльдор Шомуродов.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Зенит: Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев, Ерохин (Жирков, 77), Сутормин (Кузяев, 88), Дриусси (Азмун, 69), Малком.

Локомотив: Гилерме, Чорлука (Мурило, 90), Хеведес, Игнатьев, Магкеев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Эдер (Жемалетдинов, 76).

Предупреждения: Иванович, 69; Ракицкий, 71; Оздоев, 74 – Хеведес, 14; Гилерме, 32.

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шомуродов, 45; 1:1 – Роши, 49.

Ахмат: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Глушаков, Ильин, Бериша (Мбенге, 90+6), Роши, Раванелли (Иванов, 46), Харин (Лима, 73).

Ростов: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян, Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Роши, 18; Харин, 70; Лима, 82; Семенов, 86; Бериша, 90+1 – Зайнутдинов, 13; Норманн, 32; Хаджикадунич, 46.

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