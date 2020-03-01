Введите ваш ник на сайте
Материалы

Ахмат - Ростов

29.02.2020, Суббота, 19:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 20 тур Ахмат - Ростов Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
9 тур
16 сентября, понедельник 20:30 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Ахмат 1:0 Ростов
1 тур
28 июля, суббота 21:30 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 19:00 Ахмат 1:0 Ростов
2 тур
23 июля, воскресенье 20:00 Ростов 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
12 марта, воскресенье 19:00 Ростов 0:0 Ахмат
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Ахмат 0:2 Ростов
1 тур
18 июля, суббота 21:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 19:00 Ростов 0:1 Ахмат
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 17:00 Ахмат 3:0 Ростов
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Ростов 0:3 Ахмат
11 тур
5 октября, пятница 19:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
18 апреля, четверг 18:00 Ростов 0:0
(4:3)п		 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
41 тур
27 апреля, пятница 19:30 Ростов 1:1 Ахмат
35 тур
17 марта, суббота 16:30 Ахмат 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 20:30 Ахмат 1:1 Ростов
6 тур
23 апреля, суббота 16:15 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
6 августа, пятница 21:00 Ростов 1:0 Ахмат
2 тур
20 марта, суббота 14:15 Ахмат 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 1:3 Ростов
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 00:00 Ахмат 2:3 Ростов
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Ростов 1:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +192

    Жека 35 1 марта 2020, 00:03

    Как по мне, так и за судейство, и за игру Ростова во втором тайме расстреливать надо. Обидно за Российский футбол до блевотины!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2074

    nominum 29 февраля 2020, 21:06

    Норманна откровенно убивали, а Лапочкин Беришу охранял. Хорошо, что хоть Эльдор порадовал.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2074

    nominum 29 февраля 2020, 21:05

    ВАР козёл продажная.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2382

    kazak161 29 февраля 2020, 20:41

    Ну будет справедливость в этом Мире! Вперед Ростов!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +55409

    MaxRnD 29 февраля 2020, 20:38

    Лапочкин- мразь

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2382

    kazak161 29 февраля 2020, 20:35

    Даааа, давно я такого цирка не видел а вернее ни разу,я все понимаю Ахмату нужны очки но не таким же подлым способом!

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +479

    R-W_warrior 29 февраля 2020, 20:28

    О!,Кадыров позвонил,видать-красную отменили...

    7
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +55409

    MaxRnD > R-W_warrior 29 февраля 2020, 20:31

    А пеналь ? А подножка Чернову в штрафной Ахмата в первом тайме, которую эта овца (лапочкин) полностью проигнорировала ?

    8
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +55409

    MaxRnD 29 февраля 2020, 20:26

    Лапочкин - подонок и тварь конченная. Так Ростов ещё не засуживали

    12
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1435

    x-x-x-x-x 29 февраля 2020, 18:38

    Рашид Рахимов давно не тренерует Терек. подсказка для бомбардира- Игорь Шалимов

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8927

    GoLenaStop 29 февраля 2020, 11:39

    РОСТСЕЛЬМАШ!!! В Лигу Чемпионов!

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 