Новиков: «Динамо» разочаровано результатом. «Спартак» реализовал моменты, мы — нет»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился наблюдениями от матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком», в котором его команда проиграла со счетом 0:2.

«Разочарованы результатом. Но я не могу предъявить претензии игрокам — они выложились на 200 процентов. «Спартак» реализовал моменты, мы — нет.

Выпустить Комличенко раньше? Нет, мы рассчитывали на скоростных нападающих, потому что у «Спартака» медленные защитники. Думали, они подустанут, и Николай за счет мощи и других качеств может это использовать. В принципе получилось. Если бы Комличенко реализовал моменты, говорили бы о том, что все сделали правильно», – сказал Новиков.