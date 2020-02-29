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  • Новиков: «Динамо» разочаровано результатом. «Спартак» реализовал моменты, мы — нет»

Новиков: «Динамо» разочаровано результатом. «Спартак» реализовал моменты, мы — нет»

29 февраля 2020, 19:32
8

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился наблюдениями от матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком», в котором его команда проиграла со счетом 0:2.

«Разочарованы результатом. Но я не могу предъявить претензии игрокам — они выложились на 200 процентов. «Спартак» реализовал моменты, мы — нет.

Выпустить Комличенко раньше? Нет, мы рассчитывали на скоростных нападающих, потому что у «Спартака» медленные защитники. Думали, они подустанут, и Николай за счет мощи и других качеств может это использовать. В принципе получилось. Если бы Комличенко реализовал моменты, говорили бы о том, что все сделали правильно», – сказал Новиков.

  • «Динамо» опустилось на десятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Новиков Кирилл
Комментарии (8)
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VVM1964
1582994423
Ну вот как то предвзято - Спартак тоже не реализовывал свои моменты , просто их было больше , а по не реализованным - 2-2 ( Комличенко - Понсе )
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vka1970
1582994561
Не надо было перед матчем откровенную ахинею нести и тогда б оправдываться после матча не пришлось.
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моэм
1583000322
Претензии тебе надо себе предъявлять...признаться что после гола слегка "поплыл" , потому что для усиления атаки на последние 10 мин. выпустил чистого разрушителя Каборе , а надо было выпустить Жоазиньо годного и для атаки и для защиты при высоком прессинге...или Соснина...даже рисковый вариант с Панченко в этой ситуации был целесообразнее...кажется меня понесло...резюме?...Новиков слабоват в коленках и явно "не тянет"...Жаль Динамо, состав то хорош.
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Бухбух
1583000455
Новиков боится правду сказать, что реализуй Спартак еще моменты, которые у него были, и счет бы был, к примеру 2:5.
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Диктор
1583000855
А это урок,никогда не нужно хвалиться перед матчем.
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Plyash
1583001368
Видимо,ты не слышал,Новиков,пословицу --- "язык мой - враг мой".?
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JTherry
1583011707
похоже на пословицу про бабушку, если бы у которой кое-что было) если бы Понсе "реализовал свои моменты", то был бы разгром дынамы!!!
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Волька
1583044731
Ну что новиков,опять отодрали!Держи свой вонючий язык за зубами
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