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    Новиков: «Динамо» разочаровано результатом. «Спартак» реализовал моменты, мы — нет»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился наблюдениями от матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком», в котором его команда проиграла со счетом 0:2.

    «Разочарованы результатом. Но я не могу предъявить претензии игрокам — они выложились на 200 процентов. «Спартак» реализовал моменты, мы — нет.

    Выпустить Комличенко раньше? Нет, мы рассчитывали на скоростных нападающих, потому что у «Спартака» медленные защитники. Думали, они подустанут, и Николай за счет мощи и других качеств может это использовать. В принципе получилось. Если бы Комличенко реализовал моменты, говорили бы о том, что все сделали правильно», – сказал Новиков.

    • «Динамо» опустилось на десятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +17

      sssrspartаk 41 минуту назад

      уберите литейного админы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      alarm 54 минуты назад

      СЛАЙД - главное тарасовское сцыкло! вылезай, докажи, что это не так!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +16243

      DVOK68 1 час назад

      Так кто в доме хозяин,Кирилл?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1482

      neim 1 час назад

      " ... Если бы Комличенко реализовал моменты, говорили бы о том, что все сделали правильно», – сказал Новиков. ... "

      Если бы Комличенко реализовал моменты, то счёт был бы 2-2 и говорить о правильности того, что было сделано, всё равно не было бы оснований. Поскольку Динамо нужны победы и очки, а не рассуждения о том, что правильно, а что нет.
      Глядя на игру команды, я не увидел ни каких изменений, по сравнению с тем, что было осенью.

      0
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      Рейтинг: +12016

      vka1970 1 час назад

      Не надо было перед матчем откровенную ахинею нести и тогда б оправдываться после матча не пришлось.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +21652

      VVM1964 1 час назад

      Ну вот как то предвзято - Спартак тоже не реализовывал свои моменты , просто их было больше , а по не реализованным - 2-2 ( Комличенко - Понсе )

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