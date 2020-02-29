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  • Рыков: «Пусть Скопинцев покажет, что для него быть динамовцем – не пустой звук»

Рыков: «Пусть Скопинцев покажет, что для него быть динамовцем – не пустой звук»

29 февраля 2020, 10:23
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Защитник «Динамо» Владимир Рыков высказался о переходах в московский клуб этой зимой Дмитрия Скопинцева и Николая Комличенко.

«Принимаем мы всех всегда тепло, с этим проблем не было. Наверное, лучше спросить у самих ребят, как им в «Динамо».

Я, кстати, давно уже в команде, но не встречал Скопинцева, когда он был еще молод. Наверное, он сразу уехал. Пусть этот переход станет для него новым шагом. Пусть покажет, что для него быть динамовцем – не пустой звук.

Коля же уехал в Чехию, и там доказал, что умеет забивать голы. Команда хочет, чтобы он и в чемпионате России продемонстрировал, на что способен», – сказал Рыков.

  • Скопинцев перешел в «Динамо» из «Краснодара» за 4,3 миллиона евро.
  • Комличенко столичный клуб купил у «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Рыков Владимир Комличенко Николай Скопинцев Дмитрий
Комментарии (1)
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Dr Metal
1582969527
Сказал футболист, который до Динамо сменил кучу команд
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