Рыков: «Пусть Скопинцев покажет, что для него быть динамовцем – не пустой звук»

Сказал футболист, который до Динамо сменил кучу команд
Защитник «Динамо» Владимир Рыков высказался о переходах в московский клуб этой зимой Дмитрия Скопинцева и Николая Комличенко.
«Принимаем мы всех всегда тепло, с этим проблем не было. Наверное, лучше спросить у самих ребят, как им в «Динамо».
Я, кстати, давно уже в команде, но не встречал Скопинцева, когда он был еще молод. Наверное, он сразу уехал. Пусть этот переход станет для него новым шагом. Пусть покажет, что для него быть динамовцем – не пустой звук.
Коля же уехал в Чехию, и там доказал, что умеет забивать голы. Команда хочет, чтобы он и в чемпионате России продемонстрировал, на что способен», – сказал Рыков.
- Скопинцев перешел в «Динамо» из «Краснодара» за 4,3 миллиона евро.
- Комличенко столичный клуб купил у «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.