Ван Бастен: «Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе»

Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен считает, что Лионель Месси значительно превосходит Криштиану Роналду.

«Роналду – прекрасный футболист, но тот, кто говорит, что он лучше Месси, ничего не понимает в футболе или же говорит неискренне. Месси уникален, неподражаем и неповторим. Такие игроки появляются раз в 50 или 100 лет. Он родился гением», – сказал ван Бастен.