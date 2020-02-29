Ван Бастен: «Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе»

Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен считает, что Лионель Месси значительно превосходит Криштиану Роналду.
«Роналду – прекрасный футболист, но тот, кто говорит, что он лучше Месси, ничего не понимает в футболе или же говорит неискренне. Месси уникален, неподражаем и неповторим. Такие игроки появляются раз в 50 или 100 лет. Он родился гением», – сказал ван Бастен.
- 35-летний Роналду в текущем сезоне забил 25 мячей и сделал три ассиста в 31 матче в составе «Ювентуса».
- 32-летний Месси за указанный период провел за «Барселону» 29 игр, в которых отличился 23 голами и 16 результативными передачами.
- В активе португальца пять «Золотых мячей», у аргентинца – шесть таких наград.
Источник: Marca