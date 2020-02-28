Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Ван Бастен: «Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе»

    Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен считает, что Лионель Месси значительно превосходит Криштиану Роналду.

    «Роналду – прекрасный футболист, но тот, кто говорит, что он лучше Месси, ничего не понимает в футболе или же говорит неискренне. Месси уникален, неподражаем и неповторим. Такие игроки появляются раз в 50 или 100 лет. Он родился гением», – сказал ван Бастен.

    • 35-летний Роналду в текущем сезоне забил 25 мячей и сделал три ассиста в 31 матче в составе «Ювентуса».
    • 32-летний Месси за указанный период провел за «Барселону» 29 игр, в которых отличился 23 голами и 16 результативными передачами.
    • В активе португальца пять «Золотых мячей», у аргентинца – шесть таких наград.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +688

      LOKOfanatik19 30 минут назад

      Да "Д"ля... Успокойтесь, очень много вас, кто восхваляет своего кумира и т.д и т.п.
      Окей, он родился один за 50-100 лет, но ведь и Роналду родился единственный за 20.... хотя стойте, мне кажется он первый кто родился Проффи, а таких как Месси талантами, были и Рональдиньо и Кака... но их не проффесионализм их свел в небытие....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +688

      LOKOfanatik19 > LOKOfanatik19 26 минут назад

      Ставьте минусы, Просто Месси талант, но Зубастик был Инопланетянином, не игрой где убери под левую и ударь в угол, не где обыграйся в стенку с партнером, не где уйди от соперника на том, что тебя не поймать, а на блистательном финте, а не на низком центре тяжести и скорости.... вообщем бла бла бла бла ... Месси гениален, но мне 28 лет и Лучше Рональдиньо, в плане волшебства я не видел. Минусуйте

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74848
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru