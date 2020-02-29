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  • Ван Бастен: «Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе»

Ван Бастен: «Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе»

29 февраля 2020, 01:33
21

Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен считает, что Лионель Месси значительно превосходит Криштиану Роналду.

«Роналду – прекрасный футболист, но тот, кто говорит, что он лучше Месси, ничего не понимает в футболе или же говорит неискренне. Месси уникален, неподражаем и неповторим. Такие игроки появляются раз в 50 или 100 лет. Он родился гением», – сказал ван Бастен.

  • 35-летний Роналду в текущем сезоне забил 25 мячей и сделал три ассиста в 31 матче в составе «Ювентуса».
  • 32-летний Месси за указанный период провел за «Барселону» 29 игр, в которых отличился 23 голами и 16 результативными передачами.
  • В активе португальца пять «Золотых мячей», у аргентинца – шесть таких наград.

Источник: Marca
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану ван Бастен Марко
Комментарии (21)
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MaxRnD
1582944625
Согласен на 100%
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моэм
1582955724
Дурак обвиняет других...умный обвинят себя...мудрый никого не обвиняет.
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Oldtrafford83
1582962142
Очередной мессилиз,нечего нового!!!
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Бухбух
1582964873
Месси может и лучше Роналду. Но Роналду - мужик, боец.
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Derzkiy1
1582966196
Роналду не гений ?) за всю историю спорта она лучший мотиватор ! Про него книги нужно писать и детям с садика в пример его ставить ! И они оба лучшие , у каждого свои плюсы и минусы ...
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Акита Токио
1582968724
Очередной мессидрочер
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KIENDJIN
1582969718
ЛЕО ЛУЧШИЙ, кто так не считает пусть каблук роналду сосет! Аха-ха)
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mihail200606
1582976533
Бесконечный спор.. И бессмысленный.. Каждый останется при своём мнении..
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алдан2014
1582980962
Мы ,болельщики, должны быть счастливы,что наслаждаемся игрой этих великих футболистов.Нам невероятно повезло жить с ними в одну эпоху
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zigbert
1583056445
Хотя они и разные по стилю игроки ,оба великолепны. Наблюдать за их игрой одно удовольствие. У каждого из нас есть свои пристрастия и свои вкусы а эти игроки на сегодня самые лучшие.
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