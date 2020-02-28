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    Суд отказал Смолову в 8-миллионной компенсации за разбитый им спорткар

    Мосгорсуд отменил первоначальное решение о выплате форварду Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей за разбитый им же автомобиль летом 2018 года. Игрок требовал эту сумму у страховой компании.

    «Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Фeдора Смолова к АО «АльфаСтрахование» о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение — отказать в удовлетворении исковых требований», – проинформировали в суде.

    • Смолова обязали выплатить 3000 рублей страховой компании в качестве компенсации за судебные расходы.
    • Разбитый Смоловым в Краснодаре спорткар стоил 9 миллионов рублей.
    • Всего выпущено 400 экземпляров этого спорткара.

    Источник: «Р-Спорт»

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