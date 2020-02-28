Суд отказал Смолову в 8-миллионной компенсации за разбитый им спорткар

Мосгорсуд отменил первоначальное решение о выплате форварду Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей за разбитый им же автомобиль летом 2018 года. Игрок требовал эту сумму у страховой компании.
«Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Фeдора Смолова к АО «АльфаСтрахование» о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение — отказать в удовлетворении исковых требований», – проинформировали в суде.
- Смолова обязали выплатить 3000 рублей страховой компании в качестве компенсации за судебные расходы.
- Разбитый Смоловым в Краснодаре спорткар стоил 9 миллионов рублей.
- Всего выпущено 400 экземпляров этого спорткара.
Источник: «Р-Спорт»