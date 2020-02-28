Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Суд отказал Смолову в 8-миллионной компенсации за разбитый им спорткар

Суд отказал Смолову в 8-миллионной компенсации за разбитый им спорткар

28 февраля 2020, 19:40
7

Мосгорсуд отменил первоначальное решение о выплате форварду Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей за разбитый им же автомобиль летом 2018 года. Игрок требовал эту сумму у страховой компании.

«Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Фeдора Смолова к АО «АльфаСтрахование» о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение — отказать в удовлетворении исковых требований», – проинформировали в суде.

  • Смолова обязали выплатить 3000 рублей страховой компании в качестве компенсации за судебные расходы.
  • Разбитый Смоловым в Краснодаре спорткар стоил 9 миллионов рублей.
  • Всего выпущено 400 экземпляров этого спорткара.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Локомотив Смолов Федор
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
upiter622
1582911394
На что он рассчитывал будучи пьяным за рулем?
Ответить
SIRIUS 2002
1582913844
А за, что тогда страховка платится...КАСКО однако..
Ответить
koli4ka
1582919466
раритетный спорткар-аж 400 штук,а в музей то хватило???
Ответить
Plyash
1582923601
Работайте Федя,работайте.Боженька увидит, да денежкой наградит.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+