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  • Варга: «Зенит» интересовался Кадаром. Так же было с «Динамо» и «Сочи»

Варга: «Зенит» интересовался Кадаром. Так же было с «Динамо» и «Сочи»

28 февраля 2020, 18:43
4

Агент Шандор Варга, представляющий интересы защитника Тамаша Кадара, рассказал об интересе к венгерскому игроку со стороны клубов РПЛ.

«Истории с «Зенитом» уже около двух лет. У питерцев был определенный интерес к Тамашу, но до конкретного предложения мы так и не дошли. Можно сказать, что так же было с «Динамо» и «Сочи», но, если углубляться, можно сказать, что «Сочи» был ближе всех к подписанию Кадара.

С ними уже общался лично я, и мы обсуждали некоторые нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами», – сказал Варга.

  • Кадар перешел из киевского «Динамо» в китайский «Шаньдун Лунен».
  • В этом сезоне Кадар сыграл 20 матчей, отдал один ассист.
  • Рыночная стоимость 29-летнего игрока – 4 миллиона евро.

Защитник киевского «Динамо» Кадар перешел в китайский клуб. Его предлагали «Сочи»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо К Динамо Сочи Кадар Тамаш
Комментарии (4)
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paracetamol
1582924766
Какого кера о нем писать? Зенит игроки за 4 ляма не интересуют. Это только свини игрока 0.8 миллиона покупают за 12. Но это свинские проблемы.
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я борат шевелю аларма
1582949345
видно подумал зачем ему это болото и не пошел хахахах стыдно то как за зинет
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