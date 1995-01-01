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    Варга: «Зенит» интересовался Кадаром. Так же было с «Динамо» и «Сочи»

    Агент Шандор Варга, представляющий интересы защитника Тамаша Кадара, рассказал об интересе к венгерскому игроку со стороны клубов РПЛ.

    «Истории с «Зенитом» уже около двух лет. У питерцев был определенный интерес к Тамашу, но до конкретного предложения мы так и не дошли. Можно сказать, что так же было с «Динамо» и «Сочи», но, если углубляться, можно сказать, что «Сочи» был ближе всех к подписанию Кадара.

    С ними уже общался лично я, и мы обсуждали некоторые нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами», – сказал Варга.

    • Кадар перешел из киевского «Динамо» в китайский «Шаньдун Лунен».
    • В этом сезоне Кадар сыграл 20 матчей, отдал один ассист.
    • Рыночная стоимость 29-летнего игрока – 4 миллиона евро.

    Защитник киевского «Динамо» Кадар перешел в китайский клуб. Его предлагали «Сочи»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1650

      Литейный4 1 час назад

      Агентишка решил попиарится на лучшем клубе России. Гыгыгы

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