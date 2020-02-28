Варга: «Зенит» интересовался Кадаром. Так же было с «Динамо» и «Сочи»

Агент Шандор Варга, представляющий интересы защитника Тамаша Кадара, рассказал об интересе к венгерскому игроку со стороны клубов РПЛ.

«Истории с «Зенитом» уже около двух лет. У питерцев был определенный интерес к Тамашу, но до конкретного предложения мы так и не дошли. Можно сказать, что так же было с «Динамо» и «Сочи», но, если углубляться, можно сказать, что «Сочи» был ближе всех к подписанию Кадара.

С ними уже общался лично я, и мы обсуждали некоторые нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами», – сказал Варга.

Кадар перешел из киевского «Динамо» в китайский «Шаньдун Лунен».

В этом сезоне Кадар сыграл 20 матчей, отдал один ассист.

Рыночная стоимость 29-летнего игрока – 4 миллиона евро.

Защитник киевского «Динамо» Кадар перешел в китайский клуб. Его предлагали «Сочи»