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  • Юран: «Надо побеждать в каждом матче. Глядишь, через месяц или неделю у «Химок» появится спонсор для РПЛ»

Юран: «Надо побеждать в каждом матче. Глядишь, через месяц или неделю у «Химок» появится спонсор для РПЛ»

28 февраля 2020, 12:13
2

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу в Кубке ФНЛ.

«Есть удовлетворенность от результата на Кубке ФНЛ. После месяца работы с командой смогли победить на турнире с участием 16 команд. Что касается качества нашей игры, то в целом, она мне понравилась. Конечно, шероховатости остаются. Но это и нормально. Сейчас еще объективно не может получаться абсолютно все. Физически, думаю, ребята готовы на 75-80 процентов.

Немного поменяли схему. Больше делаем акцент на контроль мяча. Стараемся играть в более агрессивный, осмысленный футбол. Просто так терять мяч и потом за ним бегать — это не для меня.

7:0 в финале? Да, «Тамбов» играл не оптимальным составом, но это все-таки ближайший резерв. И мы прежде всего исходили от себя . От своей игры, что мы хотели. В принципе выполнили план на игру. В любом случае, нам же не стойки противостояли, а живые люди.

Подопечные довольно быстро усвоили наши требования. И я хотел бы отдать должное игрокам. Изначально понимал их потенциал, видел отдельные матчи. Все ребята неплохо оснащены технически, способны играть в тот футбол, который мы хотим видеть в их исполнении. Парни с третьей-четвертой тренировки уже схватили наши идеи. Это приятно. Считаю, двигаемся по нарастающей.

Созрел ли Полярус для премьер-лиги? В принципе, он уже играл в премьер-лиге, только украинской. Так что и здесь готов выступать в элитном дивизионе. Все данные есть. Насколько я знаю, к нему имеется интерес из РПЛ. Главное, чтобы продолжил играть с таким же жалением и самоотдачей.

5 марта нам предстоит кубковый матч с «Торпедо». Сильный соперник с мастеровитыми игроками. Как раз проверим свои силы на фоне такого оппонента. Считаю, подойдем к игре во всеоружии. Попробуем минимизировать козыри автозаводцев. Доношу игрокам, что эта один из самых определяющих матчей. Играем на совсем стадионе, при своих болельщиках. Могу им пообещать, что бой мы дадим.

С «Химок» снята задача по выходу в премьер-лигу? Какие у меня теперь амбиции? Нам надо радовать игрой своих болельщиков и побеждать в каждом матче. Премии ведь тоже никто не отменял. Нам нужно просто качественно делать свою работу. А там все возможно. Глядишь, через месяц или через неделю появится спонсор для РПЛ.

Хотел бы поблагодарить губернатора за то, что выделяются средства, руководство области, администрацию города Химок за поддержку», – сказал Юран.

  • В финале Кубка ФНЛ «Химки» разгромили «Торпедо» со счетом 7:0.
  • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.
  • В январе «Химки» объявили о смене вектора развития и снятии задачи выйти в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки Тамбов Юран Сергей
Комментарии (2)
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Hektor 84
1582887266
Если сейчас не появился, то уже и не появится.
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Томик
1582896317
Даже Химки не позволяют себе просто так терять мяч, а потом за ним бегать. А в Спартаке почему-то Бакаев в каждом матче этим занимается. Хотя только частично. Он, обычно, только теряет, а бегают за ним другие.
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