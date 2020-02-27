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  • Кубок ФНЛ. «Тамбов» в финале пропустил семь голов от «Химок»

Кубок ФНЛ. «Тамбов» в финале пропустил семь голов от «Химок»

27 февраля 2020, 22:16
3

«Тамбов» не смог взять Кубок ФНЛ, в финале уступив «Химкам». В составе команды РПЛ сыграли футболисты «Шинника», поскольку собственную заявку сформировать не получилось из-за того что основная часть футболистов отправилась в Россию готовиться к матчу чемпионата против «Рубина».

У «Химок» хет-трик оформил украинец Артем Полярус. Команда в ФНЛ занимает третью строчку таблицы.

Кубок ФНЛ. Финал

Химки – Тамбов – 7:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Барков, 3; 2:0 – Корян, 13; 3:0 – Полярус, 32; 4:0 – Полярус, 36; 5:0 – Трошечкин, 38; 6:0 – Полярус, 54; 7:0 – Скворцов, 78.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Тамбов Химки
Комментарии (3)
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bset
1582834683
Цирк какой-то. Зачем участвовать в турнире, который заканчивается за пару дней до старта чемпионата?
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paracetamol
1582841225
Раз Танбов пропустил семь голов, значит этот кубок ему нахр не нужен.
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алдан2014
1582842449
Ценный турнир однако
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