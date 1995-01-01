Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Кубок ФНЛ. «Тамбов» в финале пропустил семь голов от «Химок»

    «Тамбов» не смог взять Кубок ФНЛ, в финале уступив «Химкам». В составе команды РПЛ сыграли футболисты «Шинника», поскольку собственную заявку сформировать не получилось из-за того что основная часть футболистов отправилась в Россию готовиться к матчу чемпионата против «Рубина».

    У «Химок» хет-трик оформил украинец Артем Полярус. Команда в ФНЛ занимает третью строчку таблицы.

    Кубок ФНЛ. Финал

    Химки – Тамбов – 7:0 (5:0)

    Голы: 1:0 – Барков, 3; 2:0 – Корян, 13; 3:0 – Полярус, 32; 4:0 – Полярус, 36; 5:0 – Трошечкин, 38; 6:0 – Полярус, 54; 7:0 – Скворцов, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13487

      bset 15 минут назад

      Цирк какой-то. Зачем участвовать в турнире, который заканчивается за пару дней до старта чемпионата?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74811
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru