«Тамбов» заявил на финал Кубка ФНЛ игроков «Шинника». Команда РПЛ не смогла сформировать собственную заявку

В эти минуты проходит финал Кубка ФНЛ между «Тамбовом» и «Химками». Команде из РПЛ пришлось заявлять футболистов находящегося там же, на Кипре, «Шинника», чтобы сформировать заявку.
«Киюртзидис (на просмотре), Шляков, Горин, Хазиев, Дорожинский, Глушицкий (все четверо – на просмотре), Кабахидзе, Хосонов, Федчук, Меренчуков, Мамтов.
Запасные: Ридлевич (на просмотре), Булыга (тренер), Вовк, Масленников, Бетюжнов (все трое – «Шинник»).
Благодарим ФК «Шинник» за помощь и предоставление своих футболистов, с целью формирования заявки на отчeтную игру.
Кроме того, обращаем внимание, что в заявке сегодня – тренер команды Виталий Николаевич Булыга», – говорится в сообщении «Тамбова».
- К 50-й минуте «Химки» выигрывают 5:0.
- «Тамбов» в РПЛ идет 11-м.
- «Химки» в ФНЛ занимают третье место.
Источник: сообщество «Тамбова» в VK