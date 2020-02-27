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  • «Тамбов» заявил на финал Кубка ФНЛ игроков «Шинника». Команда РПЛ не смогла сформировать собственную заявку

«Тамбов» заявил на финал Кубка ФНЛ игроков «Шинника». Команда РПЛ не смогла сформировать собственную заявку

27 февраля 2020, 20:24
5

В эти минуты проходит финал Кубка ФНЛ между «Тамбовом» и «Химками». Команде из РПЛ пришлось заявлять футболистов находящегося там же, на Кипре, «Шинника», чтобы сформировать заявку.

«Киюртзидис (на просмотре), Шляков, Горин, Хазиев, Дорожинский, Глушицкий (все четверо – на просмотре), Кабахидзе, Хосонов, Федчук, Меренчуков, Мамтов.

Запасные: Ридлевич (на просмотре), Булыга (тренер), Вовк, Масленников, Бетюжнов (все трое – «Шинник»).

Благодарим ФК «Шинник» за помощь и предоставление своих футболистов, с целью формирования заявки на отчeтную игру.

Кроме того, обращаем внимание, что в заявке сегодня – тренер команды Виталий Николаевич Булыга», – говорится в сообщении «Тамбова».

  • К 50-й минуте «Химки» выигрывают 5:0.
  • «Тамбов» в РПЛ идет 11-м.
  • «Химки» в ФНЛ занимают третье место.

Источник: сообщество «Тамбова» в VK
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Тамбов
Комментарии (5)
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absent32
1582824972
турнир за кожаный мяч, позвали пацанов с соседнего двора
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giluxa1963
1582825536
а своих куда дели
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SIRIUS 2002
1582830009
Сильно....но безрезультатно.
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portero
1582834127
Смотрины для ближайшего резерва.
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ufos73
1582834923
И скоро их будет 18...
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