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    «Тамбов» заявил на финал Кубка ФНЛ игроков «Шинника». Команда РПЛ не смогла сформировать собственную заявку

    В эти минуты проходит финал Кубка ФНЛ между «Тамбовом» и «Химками». Команде из РПЛ пришлось заявлять футболистов находящегося там же, на Кипре, «Шинника», чтобы сформировать заявку.

    «Киюртзидис (на просмотре), Шляков, Горин, Хазиев, Дорожинский, Глушицкий (все четверо – на просмотре), Кабахидзе, Хосонов, Федчук, Меренчуков, Мамтов.

    Запасные: Ридлевич (на просмотре), Булыга (тренер), Вовк, Масленников, Бетюжнов (все трое – «Шинник»).

    Благодарим ФК «Шинник» за помощь и предоставление своих футболистов, с целью формирования заявки на отчeтную игру.

    Кроме того, обращаем внимание, что в заявке сегодня – тренер команды Виталий Николаевич Булыга», – говорится в сообщении «Тамбова».

    • К 50-й минуте «Химки» выигрывают 5:0.
    • «Тамбов» в РПЛ идет 11-м.
    • «Химки» в ФНЛ занимают третье место.

    Источник: сообщество «Тамбова» в VK

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1741

      giluxa1963 1 час назад

      а своих куда дели

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2025

      absent32 1 час назад

      турнир за кожаный мяч, позвали пацанов с соседнего двора

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