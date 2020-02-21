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    ФИФА потребовала от Ла Лиги убрать «правило Брайтвайта»

    Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил, что ФИФА требовала убрать правило, согласно которому команды могут получить право подписать футболиста вне трансферного окна в случае серьезной травмы одного из игроков.

    По его словам, ФИФА просила отменить это правило еще в 2016 года, однако тогда Ла Лига была против. Рубиалес заявил, что сейчас руководство федерации собирается требовать отмены правила. «Мы надеемся, что ЛаЛига не будет против этого. Это [правило] нечестно», – сказал Рубиалес.

    «Барса» забрала форварда у «Леганеса» вне трансферного окна. Да, так можно

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1166

      Hektor 84 6 минут назад

      Барсе ничего не мешало купить нападающего в рамках ТО. Та и почему кого то должны волновать проблемы барсы. Есть вторая команда и академия. Не справедливое правило. Одним получается можно, а другим нет.

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