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ФИФА потребовала от Ла Лиги убрать «правило Брайтвайта»

27 февраля 2020, 18:20
5

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил, что ФИФА требовала убрать правило, согласно которому команды могут получить право подписать футболиста вне трансферного окна в случае серьезной травмы одного из игроков.

По его словам, ФИФА просила отменить это правило еще в 2016 года, однако тогда Ла Лига была против. Рубиалес заявил, что сейчас руководство федерации собирается требовать отмены правила. «Мы надеемся, что ЛаЛига не будет против этого. Это [правило] нечестно», – сказал Рубиалес.

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Источник: Marca
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Комментарии (5)
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Hektor 84
1582822927
Барсе ничего не мешало купить нападающего в рамках ТО. Та и почему кого то должны волновать проблемы барсы. Есть вторая команда и академия. Не справедливое правило. Одним получается можно, а другим нет.
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Artemka444
1582836804
убрать это правило и всё дело с концом!!!
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portero
1582874535
логично , но всегда в этом мире для сильнейших(при власти и деньгах) делают исключения.
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