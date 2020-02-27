ФИФА потребовала от Ла Лиги убрать «правило Брайтвайта»

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил, что ФИФА требовала убрать правило, согласно которому команды могут получить право подписать футболиста вне трансферного окна в случае серьезной травмы одного из игроков.

По его словам, ФИФА просила отменить это правило еще в 2016 года, однако тогда Ла Лига была против. Рубиалес заявил, что сейчас руководство федерации собирается требовать отмены правила. «Мы надеемся, что ЛаЛига не будет против этого. Это [правило] нечестно», – сказал Рубиалес.

Зимой «Барселона» после травмы нападающего Усмана Дембеле заплатила «Леганесу» сумму отступных за форварда Мартина Брайтвайта .

заплатила «Леганесу» сумму отступных за форварда . «Леганес» попросил разрешения подписать нападающего, чтобы восполнить потерю, однако получил отказ.

«Барса» забрала форварда у «Леганеса» вне трансферного окна. Да, так можно