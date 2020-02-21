ФИФА потребовала от Ла Лиги убрать «правило Брайтвайта»

Барсе ничего не мешало купить нападающего в рамках ТО. Та и почему кого то должны волновать проблемы барсы. Есть вторая команда и академия. Не справедливое правило. Одним получается можно, а другим нет.
Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил, что ФИФА требовала убрать правило, согласно которому команды могут получить право подписать футболиста вне трансферного окна в случае серьезной травмы одного из игроков.
По его словам, ФИФА просила отменить это правило еще в 2016 года, однако тогда Ла Лига была против. Рубиалес заявил, что сейчас руководство федерации собирается требовать отмены правила. «Мы надеемся, что ЛаЛига не будет против этого. Это [правило] нечестно», – сказал Рубиалес.
- Зимой «Барселона» после травмы нападающего Усмана Дембеле заплатила «Леганесу» сумму отступных за форварда Мартина Брайтвайта.
- «Леганес» попросил разрешения подписать нападающего, чтобы восполнить потерю, однако получил отказ.
«Барса» забрала форварда у «Леганеса» вне трансферного окна. Да, так можно