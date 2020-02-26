Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Президент «Урала» Иванов: «375 миллионов рублей для РПЛ – не столь великие деньги. Но это же не на всю жизнь»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что «Тинькофф-Банк» заключил спонсорский контракт с РПЛ на 375 миллионов рублей.

    «Конечно, 375 миллионов рублей для нашего чемпионата не столь великие деньги, но банк предложил такую сумму и мы согласились. Ничего страшного нет, посмотрим, каким будет сотрудничество, это же не на всю жизнь. Понравится «Тинькофф-Банк», может и дальше будет контракт на большую сумму.

    Разногласий никаких не было при обсуждении. Будет какая-то нашивка на форме, не думаю, что это как-то повлияет на других спонсоров. Не так много людей в России хотят вкладывать деньги в футбол, поэтому контракт нужный», – сказал Иванов.

    • Ранее глава РФС Александр Дюков сказал, что правильно будет, если банк «Тинькофф» станет партнером РПЛ, а сумма контракта составит 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ».

    Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

    Прядкин: «Цена контракта РПЛ с «Тинькофф» сначала была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше»

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru