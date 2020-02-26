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  • Президент «Урала» Иванов: «375 миллионов рублей для РПЛ – не столь великие деньги. Но это же не на всю жизнь»

Президент «Урала» Иванов: «375 миллионов рублей для РПЛ – не столь великие деньги. Но это же не на всю жизнь»

26 февраля 2020, 17:30
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что «Тинькофф-Банк» заключил спонсорский контракт с РПЛ на 375 миллионов рублей.

«Конечно, 375 миллионов рублей для нашего чемпионата не столь великие деньги, но банк предложил такую сумму и мы согласились. Ничего страшного нет, посмотрим, каким будет сотрудничество, это же не на всю жизнь. Понравится «Тинькофф-Банк», может и дальше будет контракт на большую сумму.

Разногласий никаких не было при обсуждении. Будет какая-то нашивка на форме, не думаю, что это как-то повлияет на других спонсоров. Не так много людей в России хотят вкладывать деньги в футбол, поэтому контракт нужный», – сказал Иванов.

  • Ранее глава РФС Александр Дюков сказал, что правильно будет, если банк «Тинькофф» станет партнером РПЛ, а сумма контракта составит 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ».

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Прядкин: «Цена контракта РПЛ с «Тинькофф» сначала была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (1)
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paracetamol
1582730378
Он прав. Копейки за непонятную нашивку на футболке. Но Прядкин рад, ему тоже прибудет.
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