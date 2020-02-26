Президент «Урала» Иванов: «375 миллионов рублей для РПЛ – не столь великие деньги. Но это же не на всю жизнь»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что «Тинькофф-Банк» заключил спонсорский контракт с РПЛ на 375 миллионов рублей.

«Конечно, 375 миллионов рублей для нашего чемпионата не столь великие деньги, но банк предложил такую сумму и мы согласились. Ничего страшного нет, посмотрим, каким будет сотрудничество, это же не на всю жизнь. Понравится «Тинькофф-Банк», может и дальше будет контракт на большую сумму.

Разногласий никаких не было при обсуждении. Будет какая-то нашивка на форме, не думаю, что это как-то повлияет на других спонсоров. Не так много людей в России хотят вкладывать деньги в футбол, поэтому контракт нужный», – сказал Иванов.

Ранее глава РФС Александр Дюков сказал, что правильно будет, если банк «Тинькофф» станет партнером РПЛ, а сумма контракта составит 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ».

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