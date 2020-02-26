Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Прядкин: «Цена контракта РПЛ с «Тинькофф» сначала была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше»

Прядкин: «Цена контракта РПЛ с «Тинькофф» сначала была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше»

26 февраля 2020, 15:36
3

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал заключение контракта с «Тинькофф Банком».

«Цена [изначально] была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше», – приводит слова Прядкина телеграм-канал журналиста Сергея Егорова.

Ранее глава РФС Александр Дюков сказал, что правильно будет, если банк «Тинькофф» станет партнером РПЛ, а сумма контракта составит 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ».

  • Перед началом сезона-2019/20 Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
  • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
  • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1582722693
тинькофф ****..л тупых чинуш из рфпл
Ответить
mihail200606
1582732028
Больше хотели? Да вы что.. Странно даже..))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+