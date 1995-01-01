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    Прядкин: «Цена контракта РПЛ с «Тинькофф» сначала была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал заключение контракта с «Тинькофф Банком».

    «Цена [изначально] была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше», – приводит слова Прядкина телеграм-канал журналиста Сергея Егорова.

    Ранее глава РФС Александр Дюков сказал, что правильно будет, если банк «Тинькофф» станет партнером РПЛ, а сумма контракта составит 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ».

    • Перед началом сезона-2019/20 Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
    • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
    • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

    Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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