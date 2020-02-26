Прядкин: «Цена контракта РПЛ с «Тинькофф» сначала была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал заключение контракта с «Тинькофф Банком».

«Цена [изначально] была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше», – приводит слова Прядкина телеграм-канал журналиста Сергея Егорова.

Ранее глава РФС Александр Дюков сказал, что правильно будет, если банк «Тинькофф» станет партнером РПЛ, а сумма контракта составит 300 миллионов рублей плюс 75 миллионов, которые получит «Матч ТВ».

Перед началом сезона-2019/20 Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России