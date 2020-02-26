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  • Прядкин – о контракте РПЛ с «Тинькофф»: «Тренд на сокращение госфинансирования выбран»

Прядкин – о контракте РПЛ с «Тинькофф»: «Тренд на сокращение госфинансирования выбран»

26 февраля 2020, 15:44
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Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что заключение контракта с «Тинькофф Банком» соответствует тренду на сокращения госфинансирования футбола.

«В преддверии возобновления [чемпионата России] произошло важное события в лиге. Многие знают, что почти полтора года назад мы провели ребрендинг. Нам понадобилось время, чтобы осмыслить продукт для продажи. Появилось предложение, нашим титульным партнером становится «Тинькофф».

Переговоры начались еще до начала сезона, они были непростые. Мы гордимся тем фактом, что РПЛ вступает в тесный контакт с еще одним партнером. Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Работа, которую мы начали несколько раз назад, начинает приносить свои плоды», – сказал Прядкин.

  • Перед началом сезона-2019/20 Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
  • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
  • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Прядкин: «Цена контракта РПЛ с «Тинькофф» сначала была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше»

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (2)
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Rus9I
1582723780
300 лямов РУБЛЕЙ в год, это не плоды работы, это плоды бездарной работы!) А ведь тут понятно, что от этого больше выиграет Олег Тинькофф. 1) Маркетинг и реклама 2) Дотации от государства 3) Снижение налоговой нагрузки Это только 3 пункта, о которых я знаю. А там еще 3-4 пункта которые мы не знаем.
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serhio80
1582726307
Прядкин, ты щас серьезно? это зарплата шлюбы в бомжатнике, а там таких бездарей на три команды на лавке штаны просиживает
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