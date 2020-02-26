Прядкин – о контракте РПЛ с «Тинькофф»: «Тренд на сокращение госфинансирования выбран»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что заключение контракта с «Тинькофф Банком» соответствует тренду на сокращения госфинансирования футбола.

«В преддверии возобновления [чемпионата России] произошло важное события в лиге. Многие знают, что почти полтора года назад мы провели ребрендинг. Нам понадобилось время, чтобы осмыслить продукт для продажи. Появилось предложение, нашим титульным партнером становится «Тинькофф».

Переговоры начались еще до начала сезона, они были непростые. Мы гордимся тем фактом, что РПЛ вступает в тесный контакт с еще одним партнером. Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Работа, которую мы начали несколько раз назад, начинает приносить свои плоды», – сказал Прядкин.

Перед началом сезона-2019/20 Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

Прядкин: «Цена контракта РПЛ с «Тинькофф» сначала была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше»

Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России