Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Прядкин – о контракте РПЛ с «Тинькофф»: «Тренд на сокращение госфинансирования выбран»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что заключение контракта с «Тинькофф Банком» соответствует тренду на сокращения госфинансирования футбола.

    «В преддверии возобновления [чемпионата России] произошло важное события в лиге. Многие знают, что почти полтора года назад мы провели ребрендинг. Нам понадобилось время, чтобы осмыслить продукт для продажи. Появилось предложение, нашим титульным партнером становится «Тинькофф».

    Переговоры начались еще до начала сезона, они были непростые. Мы гордимся тем фактом, что РПЛ вступает в тесный контакт с еще одним партнером. Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Работа, которую мы начали несколько раз назад, начинает приносить свои плоды», – сказал Прядкин.

    • Перед началом сезона-2019/20 Прядкин заявлял, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.
    • У чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
    • Последние 1,5 года у лиги не было титульного спонсора.

    Прядкин: «Цена контракта РПЛ с «Тинькофф» сначала была не 300 миллионов рублей. Мы хотели больше»

    Официально: «Тинькофф РПЛ» – новое название чемпионата России

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:44
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1288

      serhio80 1 час назад

      Прядкин, ты щас серьезно? это зарплата шлюбы в бомжатнике, а там таких бездарей на три команды на лавке штаны просиживает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +680

      Rus9I 1 час назад

      300 лямов РУБЛЕЙ в год, это не плоды работы, это плоды бездарной работы!)

      А ведь тут понятно, что от этого больше выиграет Олег Тинькофф.

      1) Маркетинг и реклама
      2) Дотации от государства
      3) Снижение налоговой нагрузки

      Это только 3 пункта, о которых я знаю. А там еще 3-4 пункта которые мы не знаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2541

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Прядкин , ну что ты несёшь ? 300 лимонов рублей раздели на 16, меньше 20 , а ещё вас баранов в РФС корми. Как без госкормушки ??? Тупо , в Зените каждый игрок в год больше получает...Да и не только в Питере...Какая то мутная схема..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23034

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      "Работа, которую мы начали несколько раз назад, начинает приносить свои плоды"
      И откаты ?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru