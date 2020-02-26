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  • Кураньи: «Кокорин готов к перезапуску карьеры. «Сочи» – хороший вариант для него»

Кураньи: «Кокорин готов к перезапуску карьеры. «Сочи» – хороший вариант для него»

26 февраля 2020, 12:48
5

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Думаю, если Саша будет усердно тренироваться и выполнять все установки тренерского штаба, у него все получится. Он готов к перезапуску своей карьеры. Кокорин – сильный футболист, и я думаю, что «Сочи» – хороший вариант для него сейчас.

Надеюсь, ему удастся здорово себя проявить во второй части сезона», – сказал Кураньи.

  • «Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца нынешнего сезона.
  • Южане по итогам 19 туров занимают последнее место в РПЛ.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кураньи Кевин Кокорин Александр
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1582712583
После зоны - Сочи, кто бы сомневался.
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Давид59
1582714461
Сам небось оскорбился бы, если бы из Динамо в аренду в Сочи выпихнули.
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Garrincha58
1582729225
ему скоро заканчивать а он всё перезапускает
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