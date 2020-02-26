Кураньи: «Кокорин готов к перезапуску карьеры. «Сочи» – хороший вариант для него»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».
«Думаю, если Саша будет усердно тренироваться и выполнять все установки тренерского штаба, у него все получится. Он готов к перезапуску своей карьеры. Кокорин – сильный футболист, и я думаю, что «Сочи» – хороший вариант для него сейчас.
Надеюсь, ему удастся здорово себя проявить во второй части сезона», – сказал Кураньи.
- «Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца нынешнего сезона.
- Южане по итогам 19 туров занимают последнее место в РПЛ.
Источник: «Известия»