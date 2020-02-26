Кураньи: «Кокорин готов к перезапуску карьеры. «Сочи» – хороший вариант для него»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Думаю, если Саша будет усердно тренироваться и выполнять все установки тренерского штаба, у него все получится. Он готов к перезапуску своей карьеры. Кокорин – сильный футболист, и я думаю, что «Сочи» – хороший вариант для него сейчас.

Надеюсь, ему удастся здорово себя проявить во второй части сезона», – сказал Кураньи.