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    Кураньи: «Кокорин готов к перезапуску карьеры. «Сочи» – хороший вариант для него»

    Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

    «Думаю, если Саша будет усердно тренироваться и выполнять все установки тренерского штаба, у него все получится. Он готов к перезапуску своей карьеры. Кокорин – сильный футболист, и я думаю, что «Сочи» – хороший вариант для него сейчас.

    Надеюсь, ему удастся здорово себя проявить во второй части сезона», – сказал Кураньи.

    • «Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца нынешнего сезона.
    • Южане по итогам 19 туров занимают последнее место в РПЛ.

    Источник: «Известия»

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