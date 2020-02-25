Впервые с 2010 года в матче Бундеслиги обе команды забили автоголы

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» уступил «Униону» (1:2).
Эван Н’Дика забил мяч в свои ворота у франкфуртцев, Флориан Хюбнер – у берлинцев.
По информации источника, это первый случай за 10 лет, когда в матче Бундеслиги обе команды отметились автоголами.
В последний раз подобное случалось в ноябре 2010 года в игре между дортмундской «Боруссией» и «Фрайбургом» (2:1).
- «Унион» после победы во Франкфурте набрал 29 очков и поднялся на 10-е место.
- «Айнтрахт» (28 очков) опустился на 11-ю позицию.
Источник: Opta Sports