Впервые с 2010 года в матче Бундеслиги обе команды забили автоголы

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» уступил «Униону» (1:2).

Эван Н’Дика забил мяч в свои ворота у франкфуртцев, Флориан Хюбнер – у берлинцев.

По информации источника, это первый случай за 10 лет, когда в матче Бундеслиги обе команды отметились автоголами.

В последний раз подобное случалось в ноябре 2010 года в игре между дортмундской «Боруссией» и «Фрайбургом» (2:1).