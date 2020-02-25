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  • Впервые с 2010 года в матче Бундеслиги обе команды забили автоголы

Впервые с 2010 года в матче Бундеслиги обе команды забили автоголы

25 февраля 2020, 08:23

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» уступил «Униону» (1:2).

Эван Н’Дика забил мяч в свои ворота у франкфуртцев, Флориан Хюбнер – у берлинцев.

По информации источника, это первый случай за 10 лет, когда в матче Бундеслиги обе команды отметились автоголами.

В последний раз подобное случалось в ноябре 2010 года в игре между дортмундской «Боруссией» и «Фрайбургом» (2:1).

  • «Унион» после победы во Франкфурте набрал 29 очков и поднялся на 10-е место.
  • «Айнтрахт» (28 очков) опустился на 11-ю позицию.

Источник: Opta Sports
Германия. Бундеслига Айнтрахт Унион Хюбнер Флориан Н'Дика Эван
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