Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Рами – болельщикам «Фенербахче»: «Вы заслуживаете лучшего»

    Защитник «Сочи» Адиль Рами обратился к болельщикам «Фенербахче».

    «Сегодня вечером я сделаю видео для вас, ребята. Я не делал этого раньше, потому что все были сосредоточены на дерби, но я вас не забыл. «Фенербахче» – удивительный клуб. Вы заслуживаете лучшего», – написал Рами в сториз инстаграма.

    • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
    • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
    • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
    • После 23 туров «Фенер» занимает шестое место в таблице Суперлиги.

    Президент «Фенербахче» напал на фанатов после поражения от «Галатасарая»

    Источник: инстаграм Адиля Рами

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +502

      Play 1 час назад

      Вы заслуживаете лучшего, поэтому я ушёл в Сочи, там и такой сойдёт.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74757
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru