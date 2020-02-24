Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рами – болельщикам «Фенербахче»: «Вы заслуживаете лучшего»

Рами – болельщикам «Фенербахче»: «Вы заслуживаете лучшего»

24 февраля 2020, 16:57
1

Защитник «Сочи» Адиль Рами обратился к болельщикам «Фенербахче».

«Сегодня вечером я сделаю видео для вас, ребята. Я не делал этого раньше, потому что все были сосредоточены на дерби, но я вас не забыл. «Фенербахче» – удивительный клуб. Вы заслуживаете лучшего», – написал Рами в сториз инстаграма.

  • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
  • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
  • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
  • После 23 туров «Фенер» занимает шестое место в таблице Суперлиги.

Президент «Фенербахче» напал на фанатов после поражения от «Галатасарая»

Источник: инстаграм Адиля Рами
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Сочи Рами Адиль
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1582554983
Вы заслуживаете лучшего, поэтому я ушёл в Сочи, там и такой сойдёт.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+