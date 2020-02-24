Рами – болельщикам «Фенербахче»: «Вы заслуживаете лучшего»

Защитник «Сочи» Адиль Рами обратился к болельщикам «Фенербахче».
«Сегодня вечером я сделаю видео для вас, ребята. Я не делал этого раньше, потому что все были сосредоточены на дерби, но я вас не забыл. «Фенербахче» – удивительный клуб. Вы заслуживаете лучшего», – написал Рами в сториз инстаграма.
- Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
- Последним клубом игрока был «Фенербахче».
- Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
- После 23 туров «Фенер» занимает шестое место в таблице Суперлиги.
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Источник: инстаграм Адиля Рами