Президент «Фенербахче» напал на фанатов после поражения от «Галатасарая»

Президент «Фенербахче» Али Коч напал на болельщиков после поражения в матче 23-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем» (1:3).

После оскорбительных кричалок в свой адрес, Коч спрыгнул со своего места на трибуне и набросился на фанатов «Фенербахче». Президент стамбульского клуба нанес удар одному из болельщиков, сообщает Fanatik. Потасовка продолжилась в подтрибунных помещениях.

После 23 туров «Фенер» занимает шестое место в таблице Суперлиги. «Галатасарай» находится на второй строчке.

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