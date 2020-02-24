Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Фенербахче» напал на фанатов после поражения от «Галатасарая»

Президент «Фенербахче» напал на фанатов после поражения от «Галатасарая»

24 февраля 2020, 14:55
4

Президент «Фенербахче» Али Коч напал на болельщиков после поражения в матче 23-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем» (1:3).

После оскорбительных кричалок в свой адрес, Коч спрыгнул со своего места на трибуне и набросился на фанатов «Фенербахче». Президент стамбульского клуба нанес удар одному из болельщиков, сообщает Fanatik. Потасовка продолжилась в подтрибунных помещениях.

  • После 23 туров «Фенер» занимает шестое место в таблице Суперлиги. «Галатасарай» находится на второй строчке.

Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Fanatik
Турция. Суперлига Фенербахче Галатасарай
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
upiter622
1582545661
Одним словом-турок!
Ответить
sir_Alex
1582550307
Нервы сдали.
Ответить
MaxRnD
1582563794
И если бы не намордник, то обязательно покусал бы
Ответить
Dizayner
1582566168
обычное явление в турецком футболе, все делается ради шоу))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+