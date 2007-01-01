Президент «Фенербахче» напал на фанатов после поражения от «Галатасарая»

Нервы сдали.
Президент «Фенербахче» Али Коч напал на болельщиков после поражения в матче 23-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем» (1:3).
После оскорбительных кричалок в свой адрес, Коч спрыгнул со своего места на трибуне и набросился на фанатов «Фенербахче». Президент стамбульского клуба нанес удар одному из болельщиков, сообщает Fanatik. Потасовка продолжилась в подтрибунных помещениях.
- После 23 туров «Фенер» занимает шестое место в таблице Суперлиги. «Галатасарай» находится на второй строчке.
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
O kadar mesaimiz var, «nereye gidiyorsun?» der bir insan. #AliKoç pic.twitter.com/QSlvLBdbo2— Felipe Fahir (@FahirFelipe) 24 февраля 2020 г.
Ali Koç: “Satmayın beni...”pic.twitter.com/XKv8sEgboI— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) 24 февраля 2020 г.