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    Президент «Фенербахче» напал на фанатов после поражения от «Галатасарая»

    Президент «Фенербахче» Али Коч напал на болельщиков после поражения в матче 23-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем» (1:3).

    После оскорбительных кричалок в свой адрес, Коч спрыгнул со своего места на трибуне и набросился на фанатов «Фенербахче». Президент стамбульского клуба нанес удар одному из болельщиков, сообщает Fanatik. Потасовка продолжилась в подтрибунных помещениях.

    • После 23 туров «Фенер» занимает шестое место в таблице Суперлиги. «Галатасарай» находится на второй строчке.

    Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях

    Источник: Fanatik

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1420

      sir_Alex 20 минут назад

      Нервы сдали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1503

      upiter622 1 час назад

      Одним словом-турок!

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