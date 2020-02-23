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    Mundo Deportivo: Рамоса могут дисквалифицировать на матч против «Барселоны»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о судействе после поражения в 25-м туре Примеры от «Леванте» (0:1).

    «У арбитров разные критерии. Сегодня было две игры рукой, а пенальти не дали. Меня злит Хосе Эрнандес Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительны, капитаны могли с ними разговаривать. Я спросил у судьи, какие у него есть со мной проблемы и предложил их уладить», – сказал Рамос.

    За это высказывание капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован. В таком случае защитник пропустит матч 26-го тура против «Барселоны».

    • Столичный клуб уступил «Леванте» в гостях впервые с 2011 года.
    • Матч «Реала» против «Барселоны» состоится 1 марта в 23:00.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +965

      Литейный4 36 минут назад

      Что с Рамосом, что без него Барса обует Реал. Гыгыгы

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