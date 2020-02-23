Mundo Deportivo: Рамоса могут дисквалифицировать на матч против «Барселоны»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о судействе после поражения в 25-м туре Примеры от «Леванте» (0:1).
«У арбитров разные критерии. Сегодня было две игры рукой, а пенальти не дали. Меня злит Хосе Эрнандес Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительны, капитаны могли с ними разговаривать. Я спросил у судьи, какие у него есть со мной проблемы и предложил их уладить», – сказал Рамос.
За это высказывание капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован. В таком случае защитник пропустит матч 26-го тура против «Барселоны».
- Столичный клуб уступил «Леванте» в гостях впервые с 2011 года.
- Матч «Реала» против «Барселоны» состоится 1 марта в 23:00.
Источник: Mundo Deportivo