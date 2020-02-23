Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Mundo Deportivo: Рамоса могут дисквалифицировать на матч против «Барселоны»

Mundo Deportivo: Рамоса могут дисквалифицировать на матч против «Барселоны»

23 февраля 2020, 19:53
3

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о судействе после поражения в 25-м туре Примеры от «Леванте» (0:1).

«У арбитров разные критерии. Сегодня было две игры рукой, а пенальти не дали. Меня злит Хосе Эрнандес Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительны, капитаны могли с ними разговаривать. Я спросил у судьи, какие у него есть со мной проблемы и предложил их уладить», – сказал Рамос.

За это высказывание капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован. В таком случае защитник пропустит матч 26-го тура против «Барселоны».

  • Столичный клуб уступил «Леванте» в гостях впервые с 2011 года.
  • Матч «Реала» против «Барселоны» состоится 1 марта в 23:00.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
starche
1582482285
Он в каждом матче напрашивается
Ответить
Plyash
1582482828
И слава богу,если Рамоса не будет.Он своё мастерство классного стоппера давно поменял на классного скандалиста и костоправа.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+