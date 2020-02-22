Моуринью – после поражения от «Челси»: «У нас нет нападающего, игроки устали. Нам очень, очень тяжело»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итог матча 27-го тура АПЛ против «Челси» (0:1). Португалец обратил внимание на отсутствие форвардов.
«Команда выложилась полностью. У нас нет нападающего. Игроки, выступающие на этой позиции, не являются форвардами. Они невероятно устали; нам очень, очень тяжело. Здорово, что в последние минуты мы бились за результат, для меня это очень важно», – сказал Моуринью.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
- Лондонцы потерпели второе поражение подряд после семиматчевой беспроигрышной серии.
- «Челси» в таблице занимает четвертое место.
Источник: ВВС