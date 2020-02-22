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  • Моуринью – после поражения от «Челси»: «У нас нет нападающего, игроки устали. Нам очень, очень тяжело»

Моуринью – после поражения от «Челси»: «У нас нет нападающего, игроки устали. Нам очень, очень тяжело»

22 февраля 2020, 18:47
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итог матча 27-го тура АПЛ против «Челси» (0:1). Португалец обратил внимание на отсутствие форвардов.

«Команда выложилась полностью. У нас нет нападающего. Игроки, выступающие на этой позиции, не являются форвардами. Они невероятно устали; нам очень, очень тяжело. Здорово, что в последние минуты мы бились за результат, для меня это очень важно», – сказал Моуринью.

  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
  • Лондонцы потерпели второе поражение подряд после семиматчевой беспроигрышной серии.
  • «Челси» в таблице занимает четвертое место.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Челси Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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giluxa1963
1582389252
у вас нет тренера вот в чем проблема
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