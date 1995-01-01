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    Моуринью – после поражения от «Челси»: «У нас нет нападающего, игроки устали. Нам очень, очень тяжело»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итог матча 27-го тура АПЛ против «Челси» (0:1). Португалец обратил внимание на отсутствие форвардов.

    «Команда выложилась полностью. У нас нет нападающего. Игроки, выступающие на этой позиции, не являются форвардами. Они невероятно устали; нам очень, очень тяжело. Здорово, что в последние минуты мы бились за результат, для меня это очень важно», – сказал Моуринью.

    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
    • Лондонцы потерпели второе поражение подряд после семиматчевой беспроигрышной серии.
    • «Челси» в таблице занимает четвертое место.

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1728

      giluxa1963 1 час назад

      у вас нет тренера вот в чем проблема

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