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    Кураньи: «Надеюсь, «Динамо» с Новиковым займет самые высокие места через 2-3 года»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнениям о работе Кирилла Новикова в команде.

    «С новым тренером они проделали большую работу. Я надеюсь, что их дальнейший путь будет идти только вверх, нужно выиграть как можно больше матчей и занять по возможности самые высокие места. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, не знаю, может, два-три года. С квалифицированной командой под руководством нынешнего тренера это возможно, будем смотреть, что будет дальше», – сказал Кураньи.

    • Новиков был утвержден на посту главного тренера «Динамо» в ноябре.
    • После этого москвичи выиграли четыре матча, два раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.
    • После 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в РПЛ.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1200

      Mister_Tomsk 12 минут назад

      в середине таблицы) и мне кажется в 21 году) уже будет другой тренер)))

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