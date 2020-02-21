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  • Кураньи: «Надеюсь, «Динамо» с Новиковым займет самые высокие места через 2-3 года»

Кураньи: «Надеюсь, «Динамо» с Новиковым займет самые высокие места через 2-3 года»

21 февраля 2020, 17:59
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнениям о работе Кирилла Новикова в команде.

«С новым тренером они проделали большую работу. Я надеюсь, что их дальнейший путь будет идти только вверх, нужно выиграть как можно больше матчей и занять по возможности самые высокие места. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, не знаю, может, два-три года. С квалифицированной командой под руководством нынешнего тренера это возможно, будем смотреть, что будет дальше», – сказал Кураньи.

  • Новиков был утвержден на посту главного тренера «Динамо» в ноябре.
  • После этого москвичи выиграли четыре матча, два раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.
  • После 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в РПЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Кураньи Кевин Новиков Кирилл
Комментарии (2)
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Mister_Tomsk
1582298421
в середине таблицы) и мне кажется в 21 году) уже будет другой тренер)))
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