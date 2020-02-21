Кураньи: «Надеюсь, «Динамо» с Новиковым займет самые высокие места через 2-3 года»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнениям о работе Кирилла Новикова в команде.

«С новым тренером они проделали большую работу. Я надеюсь, что их дальнейший путь будет идти только вверх, нужно выиграть как можно больше матчей и занять по возможности самые высокие места. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее, не знаю, может, два-три года. С квалифицированной командой под руководством нынешнего тренера это возможно, будем смотреть, что будет дальше», – сказал Кураньи.