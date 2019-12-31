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    Черчесов-младший подписал контракт с «Олимпом». Два дня назад Габулов возглавил совет директоров клуба

    Вратарь Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, стал игроком химкинского «Олимпа».

    В январе «Балтика» расторгла контракт с 25-летним голкипером, который не сыграл за команду ни одного матча.

    • Черчесов-младший перешел в «Балтику» летом 2018 года.
    • Ранее вратарь выступал за «Черноморец», московское«Динамо», «Иннсбрук» и другие клубы.
    • «Олимп» был основан в январе 2018 года.
    • Под руководством бывшего главного тренера «Рубина» и «Локомотива» Рината Билялетдинова команда занимает шестое место в таблице зоны «Запад» ПФЛ после 16 туров.

    Габулов возглавил совет директоров играющего в ПФЛ «Олимпа»

    Источник: Transfermarkt

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