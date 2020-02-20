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  • Черчесов-младший подписал контракт с «Олимпом». Два дня назад Габулов возглавил совет директоров клуба

Черчесов-младший подписал контракт с «Олимпом». Два дня назад Габулов возглавил совет директоров клуба

20 февраля 2020, 17:57
6

Вратарь Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, стал игроком химкинского «Олимпа».

В январе «Балтика» расторгла контракт с 25-летним голкипером, который не сыграл за команду ни одного матча.

  • Черчесов-младший перешел в «Балтику» летом 2018 года.
  • Ранее вратарь выступал за «Черноморец», московское«Динамо», «Иннсбрук» и другие клубы.
  • «Олимп» был основан в январе 2018 года.
  • Под руководством бывшего главного тренера «Рубина» и «Локомотива» Рината Билялетдинова команда занимает шестое место в таблице зоны «Запад» ПФЛ после 16 туров.

Габулов возглавил совет директоров играющего в ПФЛ «Олимпа»

Источник: Transfermarkt
Россия. ПФЛ. Зона Запад Олимп Габулов Владимир Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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vmonomah17
1582211809
Видимо не зря Черчес-старший с собой постоянно Габулова в сборную таскал))
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rash1959
1582213268
Землячество работает...
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SIRIUS 2002
1582214187
Рука руку моет!
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vladimir-7
1582214957
Дырявые вратари, это семейное у Черчесовых. Интересно, Стасик такой же тупой, как и Стас?
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