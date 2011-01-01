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    Евсеев: «Я заставил «Текстильщик» играть в футбол Гвардиолы, команда перестроилась на его стиль»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил время работы в Иваново. Специалист, по его словам, поставил команде футбол Хосепа Гвардиолы.

    «Гвардиола заставил играть «Баварию» в тот футбол, который он видит [правильным]. Я попытался это сделать в ПФЛ, и, в принципе, мне это удалось. Серьезно, в Иваново. Перестроить на такой же стиль.

    За десять игр мы выиграли девять, один раз сыграли вничью, забили 30 голов, четыре пропустили. Кто-то скажет, что не тот уровень, но... У нас это получилось. На уровне второй лиги были очень хорошие игроки. С седьмого-восьмого места мы поднялись на третье место», – рассказал Евсеев.

    • Тренер работал главным тренером в Иваново в 2017 году.
    • В качестве игрока Евсеев шесть раз бра чемпионат России.
    • «Уфа» в РПЛ идет седьмой.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +46

      Снег 22 минуты назад

      Когда Вадик из юношеского Динамо перешёл в Локомотив в 1990г., Гвардиола с отличием закончил юношеский класс Барселоны (1983-90) Вадик, попей молочка на ночь, остуди свою мысль. Не мели Емеля< ну, не твоя сейчас неделя.

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      Рейтинг: +4496

      Владислав Vlad 53 минуты назад

      Евсеев: «Я заставил «Текстильщик» играть в футбол Гвардиолы, команда перестроилась на его стиль. Мало того, я научил тренировать Гвордиолу»

      2
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      Рейтинг: +37161

      MaxRnD 1 час назад

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