Евсеев: «Я заставил «Текстильщик» играть в футбол Гвардиолы, команда перестроилась на его стиль»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил время работы в Иваново. Специалист, по его словам, поставил команде футбол Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола заставил играть «Баварию» в тот футбол, который он видит [правильным]. Я попытался это сделать в ПФЛ, и, в принципе, мне это удалось. Серьезно, в Иваново. Перестроить на такой же стиль.

За десять игр мы выиграли девять, один раз сыграли вничью, забили 30 голов, четыре пропустили. Кто-то скажет, что не тот уровень, но... У нас это получилось. На уровне второй лиги были очень хорошие игроки. С седьмого-восьмого места мы поднялись на третье место», – рассказал Евсеев.