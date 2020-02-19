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  • Евсеев: «Я заставил «Текстильщик» играть в футбол Гвардиолы, команда перестроилась на его стиль»

Евсеев: «Я заставил «Текстильщик» играть в футбол Гвардиолы, команда перестроилась на его стиль»

19 февраля 2020, 19:25
6

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил время работы в Иваново. Специалист, по его словам, поставил команде футбол Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола заставил играть «Баварию» в тот футбол, который он видит [правильным]. Я попытался это сделать в ПФЛ, и, в принципе, мне это удалось. Серьезно, в Иваново. Перестроить на такой же стиль.

За десять игр мы выиграли девять, один раз сыграли вничью, забили 30 голов, четыре пропустили. Кто-то скажет, что не тот уровень, но... У нас это получилось. На уровне второй лиги были очень хорошие игроки. С седьмого-восьмого места мы поднялись на третье место», – рассказал Евсеев.

  • Тренер работал главным тренером в Иваново в 2017 году.
  • В качестве игрока Евсеев шесть раз бра чемпионат России.
  • «Уфа» в РПЛ идет седьмой.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Уфа Манчестер Сити Текстильщик Гвардиола Хосеп Евсеев Вадим
Комментарии (6)
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MaxRnD
1582130521
Понесло Вадика
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Владислав Vlad
1582131806
Евсеев: «Я заставил «Текстильщик» играть в футбол Гвардиолы, команда перестроилась на его стиль. Мало того, я научил тренировать Гвордиолу»
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Снег
1582133667
Когда Вадик из юношеского Динамо перешёл в Локомотив в 1990г., Гвардиола с отличием закончил юношеский класс Барселоны (1983-90) Вадик, попей молочка на ночь, остуди свою мысль. Не мели Емеля< ну, не твоя сейчас неделя.
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Shak71
1582137629
Уфа - Атлетико?)
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yarik1_78
1582138865
От скромности чувак не умрёт.
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Hektor 84
1582144436
Вадим пора заканчивать с крепким алкоголем.
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