Кин: «МЮ» сыграл на высоком уровне, а «Челси» был безнадежно плох»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о победе бывшего клуба над «Челси» (2:0) в матче 26-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» сыграл на высоком уровне, а «Челси» был безнадежно плох. «МЮ» был обязан побеждать в этом матче. Я рад за них и за Уле.

У меня не было сомнений, что «МЮ» выиграет, хотя Жиру не повезло с отмененным голом. Теперь важно не останавливаться», – сказал Кин.