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    Кин: «МЮ» сыграл на высоком уровне, а «Челси» был безнадежно плох»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о победе бывшего клуба над «Челси» (2:0) в матче 26-го тура АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» сыграл на высоком уровне, а «Челси» был безнадежно плох. «МЮ» был обязан побеждать в этом матче. Я рад за них и за Уле.

    У меня не было сомнений, что «МЮ» выиграет, хотя Жиру не повезло с отмененным голом. Теперь важно не останавливаться», – сказал Кин.

    • После 26 туров «МЮ» занимает в АПЛ 7-е место.
    • Следующий матч в чемпионате Англии клуб из Манчестера проведет 23 февраля против «Уотфорда».

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9318

      DeStar 11 минут назад

      Оба "хороши". Одни кривые, вторым повезло забить 2 гола с трех ударов по воротам.

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