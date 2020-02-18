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  • Кин: «МЮ» сыграл на высоком уровне, а «Челси» был безнадежно плох»

Кин: «МЮ» сыграл на высоком уровне, а «Челси» был безнадежно плох»

18 февраля 2020, 11:26
5

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о победе бывшего клуба над «Челси» (2:0) в матче 26-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» сыграл на высоком уровне, а «Челси» был безнадежно плох. «МЮ» был обязан побеждать в этом матче. Я рад за них и за Уле.

У меня не было сомнений, что «МЮ» выиграет, хотя Жиру не повезло с отмененным голом. Теперь важно не останавливаться», – сказал Кин.

  • После 26 туров «МЮ» занимает в АПЛ 7-е место.
  • Следующий матч в чемпионате Англии клуб из Манчестера проведет 23 февраля против «Уотфорда».

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси
Комментарии (5)
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DeStar
1582016172
Оба "хороши". Одни кривые, вторым повезло забить 2 гола с трех ударов по воротам.
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Valeron2790
1582021532
Ха-ха-ха. Игру то видел? Всё сложилось в пользу Мю! Var, травмы игроков Челси, неиспользование приличного количества моментов, и два вымученных гола красных. Как то я слышал такую песню после, на шару, обыгранного ПСЖ. Если вот это вот тоже: «становление МЮ», то удачи, ибо далее без везения и никак.
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DyadyaWel
1582037399
Сдаётся мне что Кин пересматривал игру десятилетней давности и о вчерашней игре не имеет никакого понятия.
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MU-fanatic
1582148177
как игрок Кин был хорош,а вот аналитик из него нулевой конечно!)очень жаль,что отменили гол Жиру,ибо пол стопы принимать за офсайд это великая глупость и безнадежность футбола!!!
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